La líder d’AC menysté el CEO però diu que “Catalunya orrioleja”

La líder d’Aliança Catalana al Parlament, Sílvia Orriols, ha assegurat aquest dilluns que no es guia per les enquestes, sinó pel que diu el “carrer”. Després que el baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) hagi situat Aliança Catalana com a tercera força empatada amb Junts a 19-20 escons, Orriols s’ha limitat a fer dues piulades per llevar-li importància a l’enquesta.
“No em crec ni em guio per les enquestes”, ha dit en un primer missatge a X. “Però si formés part de la partitocràcia general, estaria amoïnada… I no pel que digui o deixi de dir el CEO, no… Pel que es diu a peu de carrer. Catalunya orrioleja”. En una segona piulada, Orriols ha insistit que “la millor enquesta és que et somriguin i et piquin l’ullet al carrer… Fins a la victòria!”
Batalla per l’hegemonia a Girona i Lleida
El gran perjudicat per l’auge d’Aliança Catalana és Junts, que també s’ha afanyat a treure ferro al CEO i ha assegurat que desmentiran l’enquesta a les urnes que hi torni a haver eleccions. Amb tot, el baròmetre mostra que ambdues formacions es juguen la tercera plaça després que els de Carles Puigdemont hagin caigut en picat respecte a l’últim sondeig, en el qual obtenien 28-30 escons i un 16%-19% dels vots. En l’actual, baixen a 19-20 escons i 13%-15%, és a dir, entre tres i sis dècimes menys. En canvi, Aliança Catalana es dispara fins als 19-20, el doble que fa quatre mesos, i en intenció de vot puja fins a l’11%-14%, trepitjant els talons als juntaires.
A més, Junts perdria l’hegemonia a Girona i Lleida, dos feus tradicionals de vots, en favor d’Aliança Catalana, que obtindria entre quatre i cinc punts més que els seus perseguidors, segons ha explicat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en roda de premsa.