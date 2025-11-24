La líder de AC menosprecia al CEO pero dice que «Cataluña orrioleja»

La líder de Aliança Catalana en el Parlamento, Sílvia Orriols, ha asegurado este lunes que no se guía por las encuestas, sino por lo que dice la «calle». Después de que el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) haya situado a Aliança Catalana como tercera fuerza empatada con Junts con 19-20 escaños, Orriols se ha limitado a hacer dos tuits para restarle importancia a la encuesta.

«No me creo ni me guío por las encuestas», dijo en un primer mensaje en X. «Pero si formara parte de la partitocracia general, estaría preocupada… Y no por lo que diga o deje de decir el CEO, no… Por lo que se dice a pie de calle. Cataluña orrioleja«. En un segundo tuit, Orriols ha insistido en que «la mejor encuesta es que te sonrían y te guiñen el ojo en la calle… ¡Hasta la victoria!»

Batalla por la hegemonía en Girona y Lleida

El gran perjudicado por el auge de Aliança Catalana es Junts, que también se ha apresurado a restar importancia al CEO y ha asegurado que desmentirán la encuesta en las urnas cuando haya elecciones de nuevo. Con todo, el barómetro muestra que ambas formaciones se disputan el tercer lugar después de que los de Carles Puigdemont hayan caído en picado respecto al último sondeo, en el cual obtenían 28-30 escaños y un 16%-19% de los votos. En el actual, bajan a 19-20 escaños y 13%-15%, es decir, entre tres y seis décimas menos. En cambio, Aliança Catalana se dispara hasta los 19-20, el doble que hace cuatro meses, y en intención de voto sube hasta el 11%-14%, pisando los talones a los de Junts.

Además, Junts perdería la hegemonía en Girona y Lleida, dos feudos tradicionales de votos, en favor de Aliança Catalana, que obtendría entre cuatro y cinco puntos más que sus perseguidores, según ha explicado el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en rueda de prensa.