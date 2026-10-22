Després de nou anys d’exili, l’exconseller i diputat de Junts per Catalunya Lluís Puig ha tornat a trepitjar el Parlament i ha deixat clar el seu compromís amb la independència de Catalunya. Puig ha retirat el llaç groc del seu escó a l’hemicicle entre aplaudiments dels seus companys de files, així com dels diputats d’ERC, Comuns, CUP i AC, mentre que els diputats de PSC i PP no hi han aplaudit i els de Vox no estaven a l’hemicicle. A l’entrar a l’hemicicle, Puig s’ha acostat al seu escó, s’ha abraçat al diputat de Junts Albert Batet i al president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i després ha aixecat el llaç del seu escó, s’ho ha posat al pit i l’ha deixat a terra. Visiblement emocionat, s’ha assegut al seu escó, i ha sentit el discurs del president del Parlament, Josep Rull, que ha encetat la sessió penária celebrat que l’exconseller “torna a exercir els seus drets polítics de manera plena”, però ha recordat que l’exili és extraordinàriament dur” i que durant aquest temps ha vist morir el seu pare i néixer la seva néta. A més, Rull ha recordat que l’escó de l’expresident a l’exili Carles Puigdemont continua buit.
Acte seguit, Rull ha donat la paraula a Puig, que des del faristol de l’hemicicle s’ha declarat “convençudament independentista”. Ho ha dit després de remarcar que després de nou empresonats, set exiliats i més de 3.000 persones represaliades durant una dècada “no hi ha cap proposta de model polític per poder ser”. “Res no comença i res acaba avui, sinó que segueix, amb una força feta de tot el món i també malgrat tothom, fins a aconseguir-ho”, ha afegit Puig en un discurs per deixar clar que els nou anys d’exili no l’han fet canviar d’opinió. Abans, Lluís Puig ha subratllat que l’Estat ha pait dues grans derrotes: la judicial i la política perquè, segons ell, hi ha hagut un “fracàs absolut de fer desaparèixer les nostres conviccions, que de cap manera apaivagaran la seva actitud centralista i dominant: les Illes, el País Valencià, la Catalunya Nord, la Franja i l’Alguer seguiran existint li cogui a qui li cogui”.
Puig ha fet el seu discurs visiblement emocionat i davant els diputats del PSC-Units, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, diputats del PP, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, i l’absència dels diputats de Vox i del president de la Generalitat, Salvador Illa, i gran part del Govern. Només han presenciat el discurs de Puig el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, la consellera d’Igualtat, Eva Menor, i la consellera d’Educació, Esther Niubó. El Món ha contactat amb fonts de la Presidència per conèixer què ha portat el president a no assistir al ple, però no han donat cap explicació sobre l’absència d’aquest dijous i s’han limitat a dir que el president de la Generalitat ja va mantenir una trobada discreta i privada amb el diputat Lluís Puig.
Rull rep Puig a les portes del Parlament
El president del Parlament, Josep Rull, ha rebut Lluís Puig minuts abans de les 15 hores a les portes de la cambra catalana, on ha arribat acompanyat de la seva dona, de la presidenta i el portaveu parlamentaris de Junts, Mònica Sales i Salvador Vergés, i de l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas. Visiblement emocionats, Rull i Puig s’han fos en una abraçada quan s’han vist, gest que s’ha repetit quan ha accedit a l’edifici, on l’han rebut els membres de la Mesa de Junts i ERC, però no els del PSC. L’exconseller de Cultura ha estat aclamat i aplaudit per diputats i representants de Junts, Esquerra Republicana, Comuns, CUP i Aliança Catalana quan ha pujat les escales nobles de la cambra catalana.
Visiblement emocionat, Puig s’ha abraçat amb els seus companys de Govern durant l’1-O Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Oriol Junqueras i Carles Mundó. A més, l’esperaven el cantant Valtònyc, amb qui s’ha donat una de les abraçades més emotives de la tarda, l’expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exdiputada de Junts Elsa Artadi. També han assistit aquesta tarda al ple l’expresident Artur Mas i l’exconseller Santi Vila. Els aplaudiments i els somriures han protagonitzat el moment, just abans de dirigir-se al despatx d’audiències, on sí que l’esperaven tots els membres de la Mesa, inclosos els socialistes, i s’han fet una foto abans que Puig es dirigís al ple després de nou anys d’exili.