Después de nueve años de exilio, el exconsejero y diputado de Junts per Catalunya Lluís Puig ha vuelto a pisar el Parlament y ha dejado claro su compromiso con la independencia de Cataluña. Puig ha retirado el lazo amarillo de su escaño en el hemiciclo entre aplausos de sus compañeros de filas, así como de los diputados de ERC, Comuns, CUP y AC, mientras que los diputados del PSC y PP no han aplaudido y los de Vox no estaban en el hemiciclo. Al entrar en el hemiciclo, Puig se ha acercado a su escaño, se ha abrazado al diputado de Junts Albert Batet y al presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y luego ha levantado el lazo de su escaño, se lo ha puesto en el pecho y lo ha dejado en el suelo. Visiblemente emocionado, se ha sentado en su escaño y ha escuchado el discurso del presidente del Parlament, Josep Rull, que ha iniciado la sesión plenaria celebrando que el exconsejero «vuelve a ejercer sus derechos políticos de manera plena», pero ha recordado que el exilio es extraordinariamente duro y que durante este tiempo ha visto morir a su padre y nacer a su nieta. Además, Rull ha recordado que el escaño del expresidente en el exilio Carles Puigdemont sigue vacío.

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A continuación, Rull ha dado la palabra a Puig, que desde el atril del hemiciclo se ha declarado «convencido independentista». Lo ha dicho después de remarcar que tras nueve encarcelados, siete exiliados y más de 3.000 personas represaliadas durante una década «no hay ninguna propuesta de modelo político para poder ser». «Nada empieza y nada termina hoy, sino que sigue, con una fuerza hecha de todo el mundo y también a pesar de todos, hasta lograrlo», ha añadido Puig en un discurso para dejar claro que los nueve años de exilio no le han hecho cambiar de opinión. Antes, Lluís Puig ha subrayado que el Estado ha sufrido dos grandes derrotas: la judicial y la política porque, según él, ha habido un «fracaso absoluto de hacer desaparecer nuestras convicciones, que de ninguna manera aplacarán su actitud centralista y dominante: las Islas, el País Valenciano, la Cataluña Norte, la Franja y Alguer seguirán existiendo le pese a quien le pese».

Puig ha hecho su discurso visiblemente emocionado y ante los diputados del PSC-Units, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, diputados del PP, los Comuns, la CUP y Aliança Catalana, y la ausencia de los diputados de Vox y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y gran parte del Gobierno. Solo han presenciado el discurso de Puig el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, la consejera de Igualdad, Eva Menor, y la consejera de Educación, Esther Niubó. El Món ha contactado con fuentes de la Presidencia para conocer qué ha llevado al presidente a no asistir al pleno, pero no han dado ninguna explicación sobre la ausencia de este jueves y se han limitado a decir que el presidente de la Generalitat ya tuvo un encuentro discreto y privado con el diputado Lluís Puig.

Los escaños de Illa y de la mayoría del Gobierno vacíos en el regreso de Lluís Puig al Parlament / Mireia Comas

Rull recibe a Puig en las puertas del Parlament

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recibido a Lluís Puig minutos antes de las 15 horas en las puertas de la cámara catalana, donde ha llegado acompañado de su esposa, de la presidenta y el portavoz parlamentarios de Junts, Mònica Sales y Salvador Vergés, y del abogado Jaume Alonso-Cuevillas. Visiblemente emocionados, Rull y Puig se han fundido en un abrazo al verse, gesto que se ha repetido cuando ha accedido al edificio, donde los han recibido los miembros de la Mesa de Junts y ERC, pero no los del PSC. El exconsejero de Cultura ha sido aclamado y aplaudido por diputados y representantes de Junts, Esquerra Republicana, Comuns, CUP y Aliança Catalana cuando ha subido las escaleras nobles de la cámara catalana.

Visiblemente emocionado, Puig se ha abrazado con sus compañeros de Gobierno durante el 1-O Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Oriol Junqueras y Carles Mundó. Además, lo esperaban el cantante Valtònyc, con quien se ha dado uno de los abrazos más emotivos de la tarde, la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, y la exdiputada de Junts Elsa Artadi. También han asistido esta tarde al pleno el expresidente Artur Mas y el exconsejero Santi Vila. Los aplausos y las sonrisas han protagonizado el momento, justo antes de dirigirse al despacho de audiencias, donde sí lo esperaban todos los miembros de la Mesa, incluidos los socialistas, y se han hecho una foto antes de que Puig se dirigiera al pleno tras nueve años de exilio.