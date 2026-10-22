El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha criticado duramente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a través de una carta formal firmada por la presidenta del grupo, Mònica Sales. La misiva reprocha al jefe del ejecutivo catalán que optara por ausentarse del pleno del Parlamento celebrado este miércoles coincidiendo con el retorno del conseller y diputado Lluís Puig después de nueve años de exilio. «Le quiero trasladar formalmente que hoy no ha estado a la altura de su cargo», sentencia.

Desde la formación de Carles Puigdemont consideran que la ausencia del presidente supone una «falta de compromiso institucional» y lo acusan de demostrar que «sólo está dispuesto a representar una parte del país». En el texto enviado al presidente de la Generalitat, Junts subraya que la jornada marcaba un hito histórico para la soberanía popular de Cataluña con la recuperación del escaño por parte de un diputado después de casi una década. La líder de Junts en la cámara catalana considera que un evento de esta magnitud exigía la presencia de la primera autoridad del país, «más allá de las legítimas discrepancias políticas».

El grupo parlamentario reprocha a Illa que perdiera la oportunidad de demostrar con hechos su recurrente proclama de presidir «un gobierno de todos». Además, el escrito equipara el vacío institucional del presidente con la «plantada» protagonizada por el grupo parlamentario de Vox en el hemiciclo: «No había ninguna justificación para que se ausentara de un momento de esta solemnidad y acabara coincidiendo con la plantada que ha hecho el grupo parlamentario de Vox». La carta también señala directamente la actitud de Illa ante el pasado judicial y político del proceso. Según Junts, aunque el presidente «defendió y avaló con entusiasmo la aplicación del artículo 155» –medida que implicó la destitución del Gobierno y propició la situación de exilio de Puig–, las altas responsabilidades institucionales obligan a anteponer el deber colectivo a cualquier consideración personal.

El presidente Illa no ha estado a la altura del cargo, con su ausencia en el Parlamento durante el retorno del conseller y diputado @LluisPuigGordi, después de nueve años de exilio. Dice que gobierna para todos, pero hoy ha demostrado que no. Así se lo he trasladado en esta carta. https://t.co/xhNg2GL1k0 — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) October 22, 2026

La reunión no puede ser excusa

En esta línea, la portavoz del grupo recalca que un encuentro en el ámbito estrictamente privado no puede sustituir de ninguna manera el gesto político e institucional que requería el cargo de presidente de la Generalitat en un día señalado. La misiva concluye con una valoración severa sobre la figura del presidente, aseverando formalmente que Illa «hoy no ha estado a la altura de su cargo». Junts recuerda que a la presidencia no se le pedía compartir la ideología de Lluís Puig, sino ejercer con neutralidad y representatividad como máximo representante de todos los catalanes sin exclusiones.