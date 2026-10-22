El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha carregat durament contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d’una carta formal signada per la presidenta del grup, Mònica Sales. La missiva retreu al cap de l’executiu català que optés per absentar-se del ple del Parlament celebrat aquest dimecres coincidents amb el retorn del conseller i diputat Lluís Puig després de nou anys d’exili. “Li vull traslladar formalment que avui no ha estat a l’altura del seu càrrec”, sentencia.
Des de la formació de Carles Puigdemont consideren que la plantada del president suposa una “manca de compromís institucional” i l’acusen de demostrar que “només està disposat a representar una part del país”. En el text enviat al president de la Generalitat, Junts subratlla que la jornada marcava una fita històrica per a la sobirania popular de Catalunya amb la recuperació de l’escó per part d’un diputat després de gairebé una dècada. La lider de Junts a la cambra catalana considera que un esdeveniment d’aquesta magnitud exigia la presència de la primera autoritat del país, “més enllà de les legítimes discrepàncies polítiques”.
El grup parlamentari retreu a Illa que perdés l’oportunitat de demostrar amb fets la seva recurrent proclama de presidir “un govern de tothom”. A més a més, l’escrit equipara el buit institucional del president amb la “plantada” protagonitzada pel grup parlamentari de Vox a l’hemicicle: “No hi havia cap justificació perquè s’absentés d’un moment d’aquesta solemnitat i acabés coincidint amb la plantada que ha fet el grup parlamentari de Vox”. La carta també assenyala directament l’actitud d’Illa davant del passat judicial i polític del procés. Segons Junts, tot i que el president “va defensar i avalar amb entusiasme l’aplicació de l’article 155” –mesura que va comportar la destitució del Govern i va propiciar la situació d’exili de Puig–, les altes responsabilitats institucionals obliguen a anteposar el deure col·lectiu a qualsevol consideració personal.
El president Illa no ha estat a l’altura del càrrec, amb la seua absència al Parlament durant el retorn del conseller i diputat @LluisPuigGordi, després de nou anys d’exili. Diu que governa per a tothom, però avui ha demostrat que no. Així li ho he traslladat en aquesta carta. https://t.co/xhNg2GL1k0— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) October 22, 2026
La reunió no pot ser excusa
En aquesta línia, la portaveu del grup recalca que una trobada en l’àmbit estrictament privat no pot substituir de cap manera el gest polític i institucional que requeria el càrrec de president de la Generalitat en un dia assenyalat. La missiva conclou amb una valoració severa sobre la figura del president, asseverant formalment que Illa “avui no ha estat a l’altura del seu càrrec”. Junts recorda que a la presidència no se li demanava compartir la ideologia de Lluís Puig, sinó exercir amb neutralitat i representativitat com a màxim representant de tots els catalans sense exclusions.