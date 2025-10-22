Els grups independentistes al Parlament de Catalunya han retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, la seva assistència a la desfilada militar a Madrid per celebrar el 12 d’octubre, coincidint amb l’inici del temporal a les Terres de l’Ebre; i el silenci d’ell i el seu Govern amb la proposta de llei per apujar les quotes d’autònoms que ha anunciat el govern espanyol. Durant la sessió de control al Govern, Junts i ERC han criticat una mesura que l’executiu espanyol ha modificat davant les crítiques inicials, i que ha provocat que la proposta congeli les quotes per als tres trams inferiors. Amb tot, Junts per Catalunya ja ha deixat clar que hi votarà en contra perquè considera un “abús” la proposta.
El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha retret a Illa que “ha estat callat” amb l’anunci de l’executiu espanyol per apujar les quotes: “Tapen la mala gestió i el dèficit fiscal amb més impostos”. “Entre Sánchez i Catalunya sempre tria Sánchez”, ha manifestat, i ha deixat clar que “vostè no defensa els 600.000 autònoms que hi ha a Catalunya”. “És a Madrid quan no hi ha de ser, com va passar el 12 d’octubre amb la Dana a les Terres de l’Ebre”, ha lamentat Batet, que ha remarcat que el president guarda “silenci” amb problemes com el caos de Rodalies o la manca d’inversions de l’Estat a Catalunya. Davant la iniciativa de l’executiu de Sánchez, Junts ha registrat una proposició de llei per rebaixar l’IRPF i eliminar l’impost de successions i donacions. “Desperti’s de la seva anestèsia”, li ha etzibat després de presentar una proposta que marca la diferència amb la política fiscal dels socialistes.
ERC també s’ha referit a la seva presència a Madrid pel 12-O i a la pujada de les quotes d’autònoms que vol dur a terme el govern espanyol. El president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, li ha tirat cara la presència a la celebració del dia de la Hispanitat. “Ja comença sent hora de no participar en celebracions d’un dia que va suposar l’inici d’un genocidi”, ha dit, i ha lamentat que vagi a Madrid o no defensi els interessos dels catalans perquè l’executiu va anunciar la pujada de les quotes d’autònoms l’endemà de la seva presència a la capital espanyola. “Els autònoms no poden viure d’ocurrències i necessiten estabilitat”, ha exposat, i criticat el silenci d’ell i del PSC amb aquesta qüestió. “Li demanen que deixi de fer de portaveu del PSOE a Catalunya, que deixi de tapar les vergonyes del govern espanyol i que exerceixi de president de Catalunya”, ha dit, i l’ha instat a actuar i, si cal, trencar la disciplina de vot al Congrés dels Diputats. “Amb la reculada de la ministra no n’hi ha prou”, ha sentenciat.
Illa defensa una “fiscalitat progressiva”
Illa ha replicat a Junts per Catalunya que no té cap inconvenient a parlar de fiscalitat, però ha subratllat que la de Catalunya i Espanya “està 2,7 punts per sota de la mitjana” de la Unió Europea. En aquest sentit, ha exposat que si Junts vol serveis públics de països com, per exemple, Dinamarca, no es pot tenir una fiscalitat com la de Malta, i ha negat que Catalunya sigui ara mateix un infern fiscal. “Crec que és ramat un plat on no hi ha oli, perquè ha quedat perfectament clar el que hi ha”, ha defensat després de les crítiques de Batet a la pujada de la quota d’autònoms. Així mateix, ha dit, en la línia de la modificació de la proposta de llei del govern espanyol, que els autònoms que no tenen els ingressos més importants “tenen dret a tenir una fiscalitat ajustada a les seves circumstàncies”. Amb tot, s’ha mostrat partidari d’exercir la seva “influència més que no pas exhibir-la”.
La CUP insta Illa a prohibir la compra especulativa
La diputada de la CUP Laure Vega, per la seva banda, ha instat Illa a actuar contra la compra especulativa. Vega ha fet referència a un informe encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que conclou que limitar les compravendes especulatives d’habitatge i permetre que només es pugui comprar un pis per viure-hi és legal a les zones de mercat tensionat, emparant-se en la Constitució i les lleis d’urbanisme; i ha reclamat “ambició” a l’executiu per prohibir definitivament l’especulació en habitatge. A més, la cupaire també ha demanat a Illa limitar el nombre d’habitatges que pot tenir una persona. El president de la Generalitat s’ha limitat a dir que el seu executiu estudiarà aquestes dues propostes, i ha explicat que ell mateix va demanar a la consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, que estudiés el Departament estudiés la possibilitat de limitar les compravendes especulatives, però ha deixat clar que cal “estudiar-ho bé i amb seguretat”. Així mateix, Salvador Illa ha reiterat que l’executiu farà tot el que pugui per fer realitat que l’habitatge sigui “un dret”.