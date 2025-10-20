El govern espanyol treballa en una nova proposta per reformar les quotes dels autònoms pel 2026, amb la qual es congelarien els tres primers trams, els de la part més baixa de la taula. Segons ha confirmat la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, es mostra “optimista” amb el diàleg social i l’aprovació d’aquesta mesura.
En declaracions de Saiz a diversos mitjans assegura que “s’està escoltant al col·lectiu” per tenir “sensibilitat amb els sectors més vulnerables” abans de portar la mesura a aprovació. La proposta inicial del Ministeri plantejava pujades d’entre 17,37 i 206,24 euros, segons els rendiments nets. D’aquesta manera, els autònoms en base mínima pagarien una quota de 217,37 euros en comparació amb els 200 actuals.
A més, Saiz també ha negat que els canvis en les quotes tinguin un “interès recaptatori”, i ha assegurat que no han fet “cap càlcul” sobre l’augment d’ingressos que aquest canvi provocaria.
Increment de les quotes als autònoms de majors ingressos
En aquesta línia, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha defensat aquest dilluns pujar les quotes dels autònoms de majors ingressos i recolzar als que es troben en els trams més baixos.
Cuerpo ha demanat “que es deixi treballar” al Ministeri de Seguretat Social i als agents socials i organitzacions d’autònoms en la taula de negociació. “Cal donar suport a aquells que tenen menors ingressos, i que els que tenen una millor situació i major capacitat tanquin la bretxa respecte als ingressos reals”, considera Cuerpo.
Des del PP van presentar el seu propi pla per a autònoms basat en “rebaixar els impostos, reduir la burocràcia i garantir la formació i el relleu generacional”, i amb el qual prometen treure el pagament de l’IVA als qui ingressin menys de 85.000 euros l’any. Una proposta que per Saiz demostra “una profunda demagògia i un profund desconeixement de la importància d’estar protegits com a treballadors autònoms”.