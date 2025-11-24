Pimec reclama “regles de joc més justes” per als autònoms catalans

Pimec continua la seva campanya per forçar les administracions a entomar reformes favorables al teixit empresarial del país. Després de reclamar una llei d’impuls del creixement empresarial, centrada a facilitar l’expansió de les pimes; aquest dilluns han reclamat “regles de joc més justes” per a autònoms i microempreses. La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha reivindicat el col·lectiu com “el motor econòmic del país”. 9 de cada 10 empreses del país, ha subratllat la presidenta, són persones autònomes o mipimes; aporten un 20% de l’ocupació i un 25% del valor afegit brut català. “Individualment, som petits, però col·lectivament, fem bastant embalum”, ha sentenciat Bach.
Les peticions de Bach cap a les administracions van en línia amb les que el president de Pimec, Antoni Cañete, ha traslladat en diverses ocasions. La patronal reclama reformes i millores en termes de burocràcia, finançament i fiscalitat. “El sistema podria fer-ho tot més fàcil o, com a mínim, no posar-nos-ho més difícil“, ha criticat. Un dels esculls que més han patit els treballadors per compte propi, recorda la presidenta, ha estat el de les cotitzacions, amb les recents reformes de l’IRPF i del RETA. Per a Bach, les administracions han d’entomar canvis normatius que ajustin “l’escala dels gravàmens per a les activitats econòmiques” reals del col·lectiu. Entre altres moviments, Pimec Autònoms posa sobre la taula l’exclusió dels “béns vitals” de la responsabilitat patrimonial dels autònoms, perquè “no es trenquin vides” si un projecte empresarial no funciona.
Envers les autoritats presents, amb la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat Alícia Romero al capdavant, ha demanat acords transversals per assolir un “entorn econòmic estable” que aporti a autònoms i microempreses un fonament sòlid per a la seva activitat. Romero i Cañete s’han trobat en la reivindicació de “guanyar dimensió empresarial“. La consellera assegura que ja ha rebut i està estudiant la proposta de llei d’impuls al creixement empresarial que va posar sobre la taula la patronal la passada setmana. “Hem de fer que els autònoms i les microempreses siguin pimes, i les pimes, grans empreses“, ha reconegut. Tot plegat, com a motor de la productivitat a Catalunya: “amb empreses tan petites, es fa difícil invertir, innovar i internacionalitzar-se“, ha conclòs.
El palmarès de Pimec
Pel que fa a l’entrega de premis, el gran guardó de la nit, el reconeixement a la trajectòria professional, se l’ha emportat la reconeguda actriu de musicals Àngels Gonyalons, recordada especialment pel seu paper protagonista al musical Mar i Cel de Dagoll Dagom, en què va donar vida a Blanca. La patronal ha celebrat “una trajectòria artística excepcional com a actriu, cantant, ballarina, i presentadora, consolidant-se com una figura destacada de les arts escèniques del país”. Gonyalons ha agraït a la patronal l’acompanyament a iniciatives com la seva. “Un fracàs és la solitud que patim, especialment al principi; i que cada cop és menys gràcies a Pimec Autònoms”, ha lloat.
El reconeixement a l’arrelament al territori ha anat a parar a mans de Pla Oví, el projecte lleidatà de venda de carn de proximitat llançat per Gemma Arnillas i Jordi Terès. En el marc de les noves propostes, Albert Martos ha estat guardonat amb el reconeixement a la innovació, pels avenços en el sector agroalimentari implementat per la seva iniciativa Amgitec Projectes, que ofereix un sistema de control d’emissions d’amoníac i CO2 amb un “impacte positiu en la salut animal i de les persones”. En l’àmbit de l’empresa familiar, el premi al relleu generacional ha reconegut la continuïtat de la Ferreria Balsells, un establiment històric de Castellbisbal (Vallès Occidental) amb més de 175 anys d’història. El reconeixement a la capacitat de reinvenció ha anat dirigit a l’espai d’oficines col·laboratives The CoMaking Space, i als seus fundadors, Montserrat Ramos i Joel Dorado, que el van tirar endavant després d’haver superat “canvis de rumb professionals”.