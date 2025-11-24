El Black Friday és una de les tendències nord-americanes de consum que s’ha imposat amb més força a Catalunya. Des de fa una dècada aproximadament, els consumidors generen una despesa important en aquest divendres de novembre assenyalat, que dona inici a l’època de compres de Nadal. Enguany es pronostica que els ciutadans estan més disposats a comprar que en campanyes anteriors, segons apunta l’enquesta de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Aquest sondeig apunta que 8 de cada 10 consumidors de l’estat espanyol es planteja aprofitar les ofertes d’aquest any, on la despesa mitjana seria de 219 euros, per sobre dels 201 de pressupost estimat de l’any passat. Aquesta enquesta de l’OCU confirma que el Black Friday es consolida com una cita clau pel consum al conjunt de l’estat, però cada cop més aquesta campanya de descomptes no s’estableix en un únic divendres i s’allarga durant una setmana o fins a bona part del mes de novembre. L’augment de la competència es posiciona com una de les principals raons per la qual cada cop és més present entre els comerços la tendència de dilatar els descomptes que s’ofereixen en aquest divendres negre.
“Quan totes les marques competeixen per l’atenció del competidor en un sol dia, la decisió de prolongar la campanya permet captar consumidors abans del Black Friday”, apunta Carolina Luis, directora del màster de marketing de l’UPF-BSM. D’aquesta manera, la possibilitat de despertar l’interès entre totes les ofertes disponibles és superior quan s’amplien aquests períodes més enllà del divendres assenyalat, però també permet generar unes vendes més grans, puntualitza Franc Carreras, professor de marketing digital a Esade. “Al fer la campanya més llarga, està demostrat que la facturació és superior”, explica.
Més temps per prendre la decisió de compra
En aquesta línia d’allargar la visibilitat, Carreras apunta que una campanya més enllà d’un sol dia també permet donar més temps per reflexionar als possibles compradors. “Els consumidors del país, en comparació amb altres llocs d’Europa, per exemple, tendeixen a posposar les decisions de compra molt més”, apunta, que afegeix que aquestes ofertes donen incentius per comprar més aviat, ja que és una oferta puntual que força a prendre una decisió. Precisament aquesta possibilitat de tenir més dies per decidir finalment comprar és el que va impulsar a Two Poles, un ecommerce de cosmètica que per tercer any ofereix descomptes durant el Black Friday, a ampliar aquesta campanya. Mentre l’any passat van apostar per fer només una setmana de rebaixes, enguany la marca ha decidit iniciar-los el 17 de novembre per donar més temps als clients a decidir quins productes comprar. “Els productes que oferim tenen una formulació complexa, i per això ens agrada donar una atenció més personalitzada. Amb un dia només no seria possible resoldre tots els dubtes”, explica Anna Fuster, fundadora de la marca. A més, afegeix que és més complicat comunicar només un dia específic: “Hi ha la possibilitat que els potencials clients vegin al cap d’un o dos dies que ha existit aquesta oferta, i no volem que es deixi passar aquesta oportunitat”. En aquest sentit, Fuster apunta que han vist una resposta a aquest incentiu i s’han impulsat les compres des de l’inici de la campanya. “Esperem veure un pic final en les vendes en l’últim moment dels descomptes, però des de l’inici ha estat un al·licient que ha estat ben rebut pels nostres consumidors, encara que no fos en el divendres assenyalat com a Black Friday”, afegeix.
Diverses campanyes de rebaixes a l’any
“Podríem pensar que després d’uns anys de campanyes de Black Friday, els consumidors estarien una mica immunitzats al seu efecte, però la realitat demostra que cada any se segueix percebent aquesta data com una oportunitat de la qual realment se’n poden beneficiar”, assegura Carreras, que considera que la visió dels compradors sobre aquesta jornada no ha canviat tot i la transformació de les estratègies. De fet, l’enquesta de l’OCU revela que el 78% dels consumidors farà almenys una compra durant aquest divendres, el que representa dos punts per sobre del 76% que declarava la intenció de comprar l’any passat. Tot i això, Luis considera que ja no es veu l’ocasió amb la mateixa intensitat que abans: “aquesta campanya s’ha diluït amb totes les altres temporades de rebaixes que sorgeixen”, apunta.
Actualment, les reduccions de preu no es concentren en unes setmanes concretes, i les èpoques de rebaixes més tradicionals -després de Nadal i a l’estiu- es perden entre altres promocions com el Black Friday, però també les mid-season sales (rebaixes a meitat de temporada) o altres dates com el Single’s Day l’11 de novembre. Un conjunt de temporades de descomptes que fa que les marques visquin constantment en oferta. Un fet que és resultat de l’alta competència, apunta Carreras. “En el moment en què en el mercat hi ha molts competidors, sobretot amb productes similars o substituïbles, és molt comú adoptar estratègies de baixades de preus”, explica. D’aquesta manera, les empreses aprofiten temporades d’ofertes com una oportunitat per convèncer els clients que compri, sobretot perquè es crea una sensació d’escassetat entre els compradors: “És un dels principis d’influència que fa que el consumidor passi a l’acció perquè percep que si no pot perdre l’oportunitat”, afegeix Carreras. “Tot i que les estratègies de preu són les més fàcils d’implementar, considero que són les més perilloses de mantenir”, apunta Luis. En aquest sentit, explica que, de cara al consumidor, pot arribar a plantejar dubtes sobre quin és el preu real, però també fa que aquest sempre esperi els descomptes, el que també erosiona els marges de les empreses.
Riscos de la campanya de Black Friday
Pel que fa als preus que s’ofereixen al voltant de la campanya de Black Friday i els dubtes que sorgeixen al voltant d’aquests, des del Departament d’Empresa i Treball i l’Agència Catalana de Consum s’estan controlant 155 companyies del sector de l’electrònica, d’articles de roba i complements i productes per a la llar amb la finalitat de detectar casos de publicitat enganyosa en els preus i competència deslleial en companyies tant en línia com en botigues físiques. Aquesta xifra s’ha duplicat respecte a la del 2024, quan es van obrir 45 expedients sancionadors. Carreras considera que aquesta pràctica per part de les empreses pot erosionar la confiança del consumidor i la fidelitat de marca que s’ha construit, “una cosa molt difícil de construir”, afegeix. A més, Luis considera que, a part de desgastar la marca, aquest fet pot provocar desconfiança “cap a la campanya i fins i tot a les empreses que ho fan correctament”, puntualitza.