El Black Friday s’ha convertit en una data clau en el comerç en què els grans descomptes de les marques aconsegueixen moure els consumidors a les botigues i potenciar les compres nadalenques abans del mes de desembre. Així, el consum habitual de Nadal s’anticipa cada vegada més des que aquesta tradició estatunidenca, lligada amb Thanksgiving, s’ha consolidat a Catalunya. Aquesta tendència, però, no es troba estesa de la mateixa manera en tot el teixit comercial, i són sobretot les grans cadenes les que ofereixen els descomptes més cridaners, accentuant cada cop més una clara diferència entre el model del comerç local i el dels grans grups.
Aquest matí de divendres, els principals carrers de Barcelona es començaven a omplir de compradors que volien aprofitar els descomptes que s’ofereixen pel Black Friday, una cita que cada cop atrau més gent. Segons una enquesta de l’OCU, l’Organització de Consumidors i Usuaris, els ciutadans estan més disposats a comprar que en campanyes anteriors. Més concretament, 8 de cada 10 consumidors de l’estat espanyol es planteja aprofitar les ofertes d’aquest any, on la despesa mitjana prevista és de 219 euros, per sobre dels 201 de pressupost estimat de l’any passat. Durant les primeres hores del dia, ja s’havien concentrat davant dels grans comerços els primers clients, que carregaven algunes bosses. Mentre alguns consumidors ja anaven amb una idea fixa del que volien comprar aquest divendres, altres feien una ullada a les diferents botigues. “Per si els astres s’alineen i trobem el que volem”, comentaven una mare i una filla, que han sortit per mirar d’adquirir diferents articles de roba. En aquesta mateixa línia, dues dones que passejaven han explicat que no recordaven que avui era Black Friday. “Però que ja que hi som, aprofitarem per fer algunes compres per aquest Nadal”, han reconegut.
Alguns d’aquests compradors ja han fet algunes compres per internet, on han pogut beneficiar-se dels descomptes del Black Friday, que cada cop es dilaten més enllà del divendres assenyalat i es troben disponibles al llarg de diversos dies del mes de novembre. Una estratègia d’ofertes que cada cop adopten més negocis, fruit de l’alta competició que es troba en el sector retail, apunten els experts. “En el moment en què en el mercat hi ha molts competidors, sobretot amb productes similars o substituïbles, les marques aposten per adoptar estratègies de baixades de preus per despertar l’interès entre totes les ofertes”, explica Franc Carreras, professor de marketing digital a Esade.
El comerç local viu un divendres diferent
Malgrat que la tendència del Black Friday s’estén cada cop més a Catalunya, el consum que es genera en aquest divendres tant en els grans centres de comerç de la ciutat com als ecommerce no es reflecteix amb la mateixa intensitat en el comerç local de la capital catalana.
En l’altra cara de la moneda d’aquest “divendres negre”, els eixos comercials dels diversos barris barcelonins van perdent l’efecte d’aquesta campanya d’ofertes. “L’any passat ja es va notar i aquest any encara més, el Black Friday no funciona al petit comerç”, explica Sergio Moral, president de l’Eix Comercial del Nou Eixample, a Món Economia. En aquesta línia, Moral afegeix que més del 80% dels negocis d’aquest eix comercial no s’ha afegit als descomptes de Black Friday, unes xifres semblants a les que es troben a l’Eix Comercial de Sant Antoni, tal com assenyala el seu president, Jordi Arias. A més, Arias afegeix que, mentre fa uns anys els clients demanaven descomptes per aquest dia, ara ningú ho demana. “Avui tinc un dia de força feina i ningú m’ha comentat res del Black Friday”, assegura. Tot i que aquesta campanya de rebaixes fos una opció durant un temps en els petits negocis, aquesta tendència va cada cop més a la baixa: “El client del barri és conscient que aquest dia poden trobar els descomptes en les mateixes grans botigues de sempre, però que el petit comerç no té el marge per fer aquestes accions”, explica Moral. Malgrat que no es trobin aquestes rebaixes en els preus, Moral assegura que el seu punt fort rau en la proximitat que poden oferir al comprador. “Qui ve a comprar aquests dies sap que intentem ajustar els preus, però sobretot que donem un servei professional, proper i de confiança”, conclou.
Els treballadors d’Inditex es mobilitzen aquest Black Friday
A banda de les diferències que cada cop separen més les botigues tradicionals de les grans superfícies, en aquest entramat de consum també entra en joc el paper dels treballadors. Aprofitant la gran jornada de vendes que es viu, els treballadors del Grup Inditex han organitzat una mobilització aquest matí de Black Friday davant de botigues del grup arreu d’Europa per “exigir un repartiment dels beneficis entre el personal”. A Barcelona, els sindicats CCOO i UGT s’han reunit al davant de la botiga de Zara ubicada al passeig de Gràcia, una de les més “emblemàtiques” -i també de les més concorregudes-, per demanar un repartiment de beneficis, el que apunten que continua sent “una de les assignatures pendents del grup”.
Durant el primer semestre de l’any, el grup tèxtil va obtenir uns beneficis nets de 2.791 milions d’euros, un màxim històric per Inditex, el que ha generat una reacció entre els treballadors de les botigues i les plataformes logístiques per “acordar una fórmula de participació extraordinària en els beneficis econòmics del grup” que d’aquesta manera reconegui “la corresponsabilitat en l’esforç, el desenvolupament del treball i la consecució dels objectius”, apunten des dels sindicats. “En aquesta època de l’any, amb Black Friday, campanya de Nadal, i les posteriors rebaixes, portem una càrrega de treball insostenible per les plantilles, i hem fet arribar a la companyia que reclamem que aquesta riquesa es reparteixi també entre els treballadors”, ha explicat Gemma Romero, representant de CCOO a Inditex.