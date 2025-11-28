El Black Friday se ha convertido en una fecha clave en el comercio en la que los grandes descuentos de las marcas logran atraer a los consumidores a las tiendas y potenciar las compras navideñas antes del mes de diciembre. Así, el consumo habitual de Navidad se anticipa cada vez más desde que esta tradición estadounidense, ligada con Thanksgiving, se ha consolidado en Cataluña. Esta tendencia, sin embargo, no se encuentra extendida de la misma manera en todo el tejido comercial, y son sobre todo las grandes cadenas las que ofrecen los descuentos más llamativos, acentuando cada vez más una clara diferencia entre el modelo del comercio local y el de los grandes grupos.

Esta mañana de viernes, las principales calles de Barcelona comenzaban a llenarse de compradores que querían aprovechar los descuentos que se ofrecen por el Black Friday, una cita que cada vez atrae a más gente. Según una encuesta de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, los ciudadanos están más dispuestos a comprar que en campañas anteriores. Más concretamente, 8 de cada 10 consumidores del estado español se plantea aprovechar las ofertas de este año, donde el gasto medio previsto es de 219 euros, por encima de los 201 del presupuesto estimado del año pasado. Durante las primeras horas del día, ya se habían concentrado frente a los grandes comercios los primeros clientes, que llevaban algunas bolsas. Mientras algunos consumidores ya iban con una idea fija de lo que querían comprar este viernes, otros echaban un vistazo a las diferentes tiendas. “Por si los astros se alinean y encontramos lo que queremos”, comentaban una madre y una hija, que han salido para tratar de adquirir diferentes artículos de ropa. En esta misma línea, dos mujeres que paseaban explicaron que no recordaban que hoy era Black Friday. «Pero ya que estamos, aprovecharemos para hacer algunas compras para esta Navidad”, reconocieron.

Dos clientes paseando durante la jornada de Black Friday / ACN

Algunos de estos compradores ya han hecho algunas compras por internet, donde han podido beneficiarse de los descuentos del Black Friday, que cada vez se extienden más allá del viernes señalado y se encuentran disponibles a lo largo de varios días del mes de noviembre. Una estrategia de ofertas que cada vez adoptan más negocios, fruto de la alta competencia que se encuentra en el sector retail, apuntan los expertos. “En el momento en que en el mercado hay muchos competidores, sobre todo con productos similares o sustituibles, las marcas apuestan por adoptar estrategias de bajadas de precios para despertar el interés entre todas las ofertas”, explica Franc Carreras, profesor de marketing digital en Esade.

El comercio local vive un viernes diferente

A pesar de que la tendencia del Black Friday se extiende cada vez más en Cataluña, el consumo que se genera en este viernes tanto en los grandes centros de comercio de la ciudad como en los ecommerce no se refleja con la misma intensidad en el comercio local de la capital catalana.

Imagen de recurso de dos personas caminando por el portal de l’Àngel de Barcelona / David Zorrakino – Europa Press

En la otra cara de la moneda de este “viernes negro”, los ejes comerciales de los diversos barrios barceloneses van perdiendo el efecto de esta campaña de ofertas. “El año pasado ya se notó y este año aún más, el Black Friday no funciona en el pequeño comercio”, explica Sergio Moral, presidente del Eje Comercial del Nou Eixample, a Món Economia. En esta línea, Moral añade que más del 80% de los negocios de este eje comercial no se ha sumado a los descuentos de Black Friday, unas cifras similares a las que se encuentran en el Eje Comercial de Sant Antoni, tal como señala su presidente, Jordi Arias. Además, Arias añade que, mientras hace unos años los clientes pedían descuentos por este día, ahora nadie lo pide. “Hoy tengo un día de bastante trabajo y nadie me ha comentado nada del Black Friday”, asegura. Aunque esta campaña de rebajas fuera una opción durante un tiempo en los pequeños negocios, esta tendencia va cada vez más a la baja: “El cliente del barrio es consciente de que este día pueden encontrar los descuentos en las mismas grandes tiendas de siempre, pero que el pequeño comercio no tiene el margen para hacer estas acciones”, explica Moral. A pesar de que no se encuentren estas rebajas en los precios, Moral asegura que su punto fuerte radica en la proximidad que pueden ofrecer al comprador. “Quien viene a comprar estos días sabe que intentamos ajustar los precios, pero sobre todo que damos un servicio profesional, cercano y de confianza”, concluye.

Los trabajadores de Inditex se movilizan este Black Friday

Aparte de las diferencias que cada vez separan más las tiendas tradicionales de las grandes superficies, en este entramado de consumo también juega un papel importante el de los trabajadores. Aprovechando la gran jornada de ventas que se vive, los trabajadores del Grupo Inditex han organizado una movilización esta mañana de Black Friday frente a tiendas del grupo por toda Europa para “exigir un reparto de los beneficios entre el personal”. En Barcelona, los sindicatos CCOO y UGT se han reunido frente a la tienda de Zara ubicada en el paseo de Gràcia, una de las más “emblemáticas” -y también de las más concurridas-, para pedir un reparto de beneficios, lo que apuntan que sigue siendo “una de las asignaturas pendientes del grupo”.

Trabajadores del Grupo Inditex en la movilización en Barcelona coincidiendo con el Black Friday / Emma Monrós

Durante el primer semestre del año, el grupo textil obtuvo unos beneficios netos de 2.791 millones de euros, un máximo histórico para Inditex, lo que ha generado una reacción entre los trabajadores de las tiendas y las plataformas logísticas para “acordar una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo” que de esta manera reconozca “la corresponsabilidad en el esfuerzo, el desarrollo del trabajo y la consecución de los objetivos”, apuntan desde los sindicatos. “En esta época del año, con Black Friday, campaña de Navidad, y las posteriores rebajas, llevamos una carga de trabajo insostenible para las plantillas, y hemos hecho llegar a la compañía que reclamamos que esta riqueza se reparta también entre los trabajadores”, ha explicado Gemma Romero, representante de CCOO en Inditex.