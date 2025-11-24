GLS inverteix 58 milions d’euros en la construcció d’un centre logístic en els antics terrenys de Nissan a la Zona Franca de Barcelona. Segons ha avançat La Vanguardia, l‘empresa de paqueteria i missatgeria edifica una nau distribuïda en tres plantes (primera planta de 5.587 metres quadrats, planta baixa de 7.074 i entre planta de 528), a més de 1.665 d’oficines. El local s’aixecarà en un solar de 17.500 m², amb una superfície total construïda de més de 20.000 m².
La previsió és que el nou centre estigui enllestit el 2026. De fet, tot just ara les obres acaben d’arrancar. Batejat com a Barcelona Sud, i amb Goodman com a soci principal, el projecte es preveu que sigui “una fita estratègica i singular” per a GLS, després de la transformació del sector amb l’auge del comerç electrònic durant la pandèmia. GLS i Goodman han col·laborat en altres instal·lacions a la capital catalana i en el hub que la companyia té a Madrid.
La planta concentrarà “una part essencial” de la distribució de l’última milla
El centre de GLS a la Zona Franca se sumarà al que l’empresa ja té a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Entre les característiques, la planta concentrarà “una part essencial” de la distribució de l’última milla -ja que serà l’epicentre d’una xarxa urbana de 70 centres de distribució a Barcelona, recull el diari del Grup Godó- i “una gran part” de les sortides a la xarxa de col·laboradors i agències. Alhora, el nou espai donarà servei a tota la península Ibèrica i permetrà establir “bypass directes” amb altres plataformes de GLS a l’Estat espanyol.
GLS ha escollit Barcelona com “la porta d’entrada i sortida a Europa de la mercaderia d’importació i exportació d’Ibèria”. En destaca la ubicació estratègica a prop del Port de Barcelona i de l’aeroport.
Amb seu als Països Baixos, GLS va apostar per “un model d’instal·lació multinivell, el primer de la companyia a Europa” després d’analitzar “diferents opcions”. Es tracta d’un format “pioner” a l’Estat i suposa una “solució innovadora i sostenible per optimitzar l’espai i millorar l’eficiència operativa”.