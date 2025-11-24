GLS invierte 58 millones de euros en la construcción de un centro logístico en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Según ha adelantado La Vanguardia, la empresa de paquetería y mensajería edifica una nave distribuida en tres plantas (primera planta de 5,587 metros cuadrados, planta baja de 7,074 y entreplanta de 528), además de 1,665 de oficinas. El local se levantará en un solar de 17,500 m², con una superficie total construida de más de 20,000 m².

La previsión es que el nuevo centro esté listo en 2026. De hecho, recién ahora las obras acaban de comenzar. Bautizado como Barcelona Sud, y con Goodman como socio principal, el proyecto se prevé que sea «un hito estratégico y singular» para GLS, tras la transformación del sector con el auge del comercio electrónico durante la pandemia. GLS y Goodman han colaborado en otras instalaciones en la capital catalana y en el hub que la compañía tiene en Madrid.

La planta concentrará “una parte esencial” de la distribución de la última milla

El centro de GLS en la Zona Franca se sumará al que la empresa ya tiene en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Entre las características, la planta concentrará “una parte esencial” de la distribución de la última milla -ya que será el epicentro de una red urbana de 70 centros de distribución en Barcelona, recoge el diario del Grup Godó- y “una gran parte” de las salidas a la red de colaboradores y agencias. Al mismo tiempo, el nuevo espacio dará servicio a toda la península Ibérica y permitirá establecer “bypass directos” con otras plataformas de GLS en el Estado español.

GLS ha escogido Barcelona como «la puerta de entrada y salida a Europa de la mercancía de importación y exportación de Iberia». Destaca la ubicación estratégica cerca del Puerto de Barcelona y del aeropuerto.

Con sede en los Países Bajos, GLS apostó por “un modelo de instalación multinivel, el primero de la compañía en Europa”, tras analizar “diferentes opciones”. Se trata de un formato “pionero” en el Estado y supone una «solución innovadora y sostenible para optimizar el espacio y mejorar la eficiencia operativa».