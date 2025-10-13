El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha plantejat una proposta per pujar de manera progressiva el sistema de cotitzacions d’ingressos reals dels autònoms. Més concretament, el Ministeri ha proposat que aquests increments comencin l’any vinent i es donin durant el període 2026-2031, segons han explicat les organitzacions d’autònoms. Aquestes pujades serien d’entre 17,37 i 206,24 euros, segons els seus rendiments nets.
D’aquesta manera, la taula que recull els trams amb menors ingressos, els autònoms en base mínima amb rendiments inferiors als 670 euros mensuals pagarien una quota de 217,37 en comparació amb els 200 actuals. Una xifra que escalaria als 234,73 euros el 2027 i fins als 252,10 el 2028.
A més, des del Ministeri que dirigeix Elma Saiz es planteja que aquestes bases mínimes i quotes associades segueixin la mateixa evolució lineal entre el 2028 i 2031.
Reacció dels autònoms
Des de l’ATA, la Federació Nacional d’Associacions d’Autònoms, el seu president Lorenzo Amor ha criticat la mesura assegurant que “demostra que el govern espanyol viu en una autèntica bombolla”, anticipant que rebutjaran la proposta perquè representa una “nova clavada”.
A més, Amor també ha expressat que aquest dilluns el Ministeri també ha presentat una proposta sobre el cessament d’activitat “que no canvia res” i que suposa la denegació de la prestació en un 40% o 50%, davant del 60% actual.
Per altra banda, el president d’UPTA, l’Unió de Professionals i Treballadors Autònoms, Eduardo Abad, ha indicat que la nova taula de trams s’assembla a l’acordada el 2022 entre sindicats, patronal i govern, tot i que considera que s’han de fer “observacions”. Entre aquestes observacions Abad considera que cal establir un tram inferior al més baix per als autònoms d’àmbit artístic o per a creadors de contingut i recollir l’adaptació d’aquestes taules a les situacions econòmiques “que puguin venir”.