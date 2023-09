Eulàlia Reguant renuncia a l’acta de diputada al Parlament

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha anunciat aquest diumenge al migdia que renuncia a l’acta de diputada a la cambra i que abandona la primera línia política. Reguant, que participava en l’acte de clausura de la setena edició de l’Escola d’Estiu de la CUP, ha assegurat que continuarà militant a la CUP “com sempre”. Els seus companys al Parlament Dolors Sabater, Carles Riera i Xavier Pellicer l’han acompanyat quan ha explicat la seva decisió.

“Des de la necessitat de pensar amb serenor he decidit deixar l’acta de diputada”, ha anunciat Reguant en una carta de comiat que ha penjat a la xarxa X, l’antic Twitter. “Baixar del faristol i arremangar-me entre nosaltres. Amb el compromís de no marxar a casa, sinó de treballar, construir i projectar des d’altres llocs en pro d’avançar col·lectivament amb la Unitat Popular”. Reguant va ser diputada al Parlament entre el 2015 i el 2017. Aquell any va entrar a l’Ajuntament de Barcelona, on hi va ser dos anys, i el març del 2021 va tornar al Parlament.

Riera, Reguant i Cornellà al Parlament / ACN

Moment clau per a la CUP i l’Esquerra Independentista

Reguant ha assegurat que el curs polític que comença serà “clau” per a l’Esquerra Independentista i ha recordat que “ningú és imprescindible”. La cupaire ha explicat que tots els anys de lluita li han ensenyat que a vegades “cal fer curses de relleus i que no on arriba una, arriba la del costat, des de la generositat i la complicitat”. Per això considera que el procés de debat que ha obert la CUP necessita també un canvi de lideratges.

“El bloqueig del país i la desorientació del moviment necessita que aquelles que estem cansades i mancades d’idees deixem pas”, confessa. “[I cal] fer-ho en un moment que es comenci a construir a partir dels aprenentatges, dels encerts i els erros d’un cicle que s’ha acabat”.