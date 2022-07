Borràs adverteix que la suspensió no implicaria la pèrdua del càrrec

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que si la Mesa decideix suspendre-li drets i deures pel seu cas judicial això no significarà que hagi d'”abandonar el càrrec”. Simplement, ha dit, algú la “substituirà” mentre duri la mesura i no es demostri la seva innocència. Ho ha dit durant una entrevista a TVE que s’emetrà aquest dissabte però que ja ha emès un avançament. Borràs ha insistit en la seva innocència en el cas d’adjudicació de contractes a dit quan dirigia la Institució Catalana de les Lletres i ha reiterat que no dimitirà.

“Estar suspesa de drets i deures no vol dir deixar l’escó”, ha dit la presidenta del Parlament, que també ha dit que suspendre algú d’un càrrec significa deixar de fer les funcions però no abandonar-lo o dimitir. Borràs ha dit que durant el període de temps que es consideri que ha d’estar suspesa no s’escollirà ningú altre sinó que aquesta persona farà les seves funcions durant un temps. “No seria una suspensió sinó una retirada d’un càrrec i drets i deures“, acaba dient en el fragment que s’ha emès aquest divendres com avançament.

Defensa Dalmases pel cas d’agressió a una periodista del FAQS

Borràs ha defensat el portaveu adjunt de Junts a la cambra, i vicepresident del partit, Francesc de Dalmases, davant els fets relatats pels diaris Nació Digital i eldiario.es. La presidenta del Parlament ha negat els fets que aquests diaris descriuen -amb el testimoni de quatre persones- i diu que no són certs. “Jo hi era quan va passar el que va passar. No el que diuen que va passar, que és una qüestió bastant diferent”, ha assegurat Borràs. “Jo hi era, el que he llegit que ha passat jo no ho he viscut”, ha insistit en aquesta entrevista amb TVE després d’una setmana complicada per la polèmica del cas Dalmases.