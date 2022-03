El Parlament, encallat amb un informe sobre les ‘jubilacions daurades’

La revocació de les llicències per edat al Parlament de Catalunya continua generant turbulències a la cambra catalana, com ha quedat de manifest en la reunió de la Mesa d’aquest dimarts. Aquest òrgan ha rebut un informe dels lletrats sobre la revocació d’aquest privilegi a diferents treballadors de la cambra, però no s’ha pogut fer el debat conjunt que es volia celebrar sobre les conseqüències jurídiques d’aquesta decisió que es va prendre mesos enrere després que esclatés la polèmica pel et que hi hagi persones cobrant sense treballar. Això ha obert a més a més un conflicte laboral dins de la cambra, amb amenaces de denúncia.

Fonts de la Mesa del Parlament han explicat que s’ha rebut l’informe fet per un lletrat, però que li falta una part que analitzi en global la situació de totes les persones beneficiàries del privilegi. Les mateixes fonts apunten que l’informe que s’ha lliurat només conté l’anàlisi de les conseqüències de revocar la llicència a les 12 persones que ho van demanar l’any passat i que a partir de l’1 d’abril haurien de passar a gaudir de la ‘jubilació daurada’. En conseqüència, la Mesa s’ha quedat a l’espera que els lletrats elaborin una part complementària de l’informe lliurat avui que reculli l’anàlisi de la situació d’absolutament totes les persones afectades per la mesura.

Reunió de la Mesa del Parlament del 23 de gener del 2021 / Parlament de Catalunya

Tot i que el Parlament ja va decidir eliminar per sempre aquest privilegi, a través de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), es va decidir comptar amb l’informe de les conseqüències jurídiques de la decisió. S’espera que l’informe, tal i com el volen els membres de la Mesa, es tingui complet la setmana que ve i es pugui fer “un debat conjunt”, han dit fonts de l’òrgan.

L’anada i vinguda d’informes aixeca interrogants sobre quin problema hi pot haver sobre la revocació de les llicències per edat al Parlament i si existeixen diferències d’opinions entre els diferents lletrats. Fonts de la Mesa assenyalen que no hi ha d’haver cap problema perquè no es demana una informe d’opinions sinó sobre conseqüències jurídiques i s’espera que el cos de lletrats actuï de forma professional encara que el tema li pugui afectar personalment. Aquesta situació coincideix amb moviments entre els lletrats per decisions de la secretària general del Parlament, que ha protagonitzat disputes amb algun d’ells.