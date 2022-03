Treuen funcions delegades temporalment a dos lletrats del Parlament

La secretària general del Parlament de Catalunya, Esther Andreu, ha tret funcions delegades que havien estat atribuïdes temporalment al lletrat major de la cambra catalana, Miquel Palomares, i al lletrat Antoni Bayona, segons figura en dues resolucions publicades aquest dijous al Butlletí Oficial del Parlament. Andreu, que va ser designada en el càrrec per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i que ha tingut recentment un xoc amb Bayoan per l’afer de les llicències per edat, recupera ara aquestes funcions.

La primera resolució deixa sense efectes la delegació de funcions atorgada a favor del lletrat major el passat mes de juliol. En aquell moment es van delegar a Palomares les funcions de direcció dels Serveis Jurídics del Parlament, integrat pels lletrats i el personal de suport tècnic i administratiu; l’assignació de les tasques concretes dels lletrats i l’adscripció d’aquests als òrgans de la cambra i l’organització i estructuració dels Serveis Jurídics del Parlament.

La segona resolució que signa Andreu deixa sense efectes una altra resolució del juliol passat a través de la qual es va assignar a Bayona la tasca de prestar assistència i assessorament jurídic especialitzat en les qüestions relacionades amb les funcions de la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus i aquelles altres que la secretària general o el lletrat major consideressin convenient encarregar-li per raó de la seva naturalesa.

Segons fonts properes a la Secretaria General, amb aquesta decisió Andreu “recupera les atribucions pròpies del càrrec, vist que les delegacions de funcions fetes inicialment no asseguraven poder complir satisfactòriament amb les atribucions que corresponen a la Secretaria General, determinades en el Reglament i els Estatuts del Règim i Govern Interiors de les quals ha de respondre ella”. Les mateixes fonts han informat a EL MÓN que “aquestes delegacions eren excepcionals, ja que cap altre secretari general ho havia fet amb anterioritat”. A més a més, afegeixen que “l’actual secretària general ho va fer per fomentar la intervenció d’altres lletrats a les tasques pròpies de la Secretària General”.

Després de la polèmica

Aquests canvis es produeixen poques setmanes després de l’escàndol viscut a la cambra catalana per la gestió de les llicències per edat i les peticions d’informació via transparència que s’havien fet. Aquest episodi va generar una polèmica pública que va acabar provocant un enfrontament entre Andreu i Bayona. A banda, pocs dies després la secretària general del Parlament va tornar a agafar protagonisme per la gestió del cas Juvillà en activar tots els procediments interns per deixar el diputat cupaire fora del Parlament acatant les ordes de la Junta Electoral Central (JEC). Aquesta activació, va explicar Andreu amb un escrit a la Mesa, la va fer per imperatiu legal i per no afectar els funcionaris de la cambra.