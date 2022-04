Òmnium defensa el diàleg amb l’Estat malgrat el Catalangate

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que no es pot “abandonar” el diàleg amb l’Estat malgrat el Catalangate. “Com a principi abstracte, el diàleg no és un instrument que el puguem ridiculitzar ni abandonar. Fins i tot en circumstàncies dramàtiques, amb morts sobre la taula, el diàleg ha continuat sent una eina de resolució de conflictes polítics”, ha defensat en declaracions als mitjans de comunicació. Tot i així, segons ha dit, políticament “les coses no poden continuar igual” i ha exigit que s’obrin investigacions per saber qui és el responsable i que es “depurin responsabilitats”. També s’ha dirigit al govern espanyol per dir que, precisament, els qui ara demanen que no es trenqui el diàleg són els qui l’estan “paralitzant” , informa l’agència ACN.

“El govern espanyol espiant de manera il·legal la dissidència demostra que vivim en un estat d’excepció permanent. El ‘Catalangate’ no és un afer intern de l’estat espanyol, és un autèntic escàndol de dimensions internacionals”, ha dit. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha dit aquest dissabte des de Barcelona que la Moncloa busca sortides al Catalangate.

Antich s’ha mostrat sorprès pel fet que cinc dies després de donar-se conèixer l’espionatge massiu contra una seixantena de persones, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagi dit res sobre aquest tema. “Demostra l’anomalia democràtica de l’estat espanyol. I ens preguntem fins quan Pedro Sánchez es continuarà amagant”, ha afegit.

Pel que fa al diàleg amb l’Estat, Antich ha assenyalat que després del ‘Catalangate’ el govern espanyol demana diàleg quan són precisament els qui estan “paralitzant” la taula de diàleg. “Se’ls hauria de preguntar si tanta vocació tenen d’apel·lar al diàleg perquè no es trenqui, com és que deixen passar els mesos sense convocar-la”, ha conclòs.

Pel que fa a la resposta política davant la sentència del TSJC que fixa un 25% de classes en castellà a l’escola, Antich ha valorat positivament que els partits polítics s’hagin donat més temps per arribar a un acord. I ha considerat que la pròrroga “afavoreix” la possibilitat que es concretin esmenes a la reforma pactada inicialment per reformar la llei de política lingüística. Antich ha defensat que els tribunals no són els qui han de decidir com són les escoles i ha explicat que, aprofitant la diada de Sant Jordi, Òmnium està recollint signatures per “blindar” el català com a llengua vehicular a l’escola.