La militància d’ERC reclama un calendari per a la taula de diàleg

La militància d’ERC ha instat el partit a establir una “metodologia i calendari” a la taula de diàleg. Aquesta és l’esmena que ha incorporat a la nova ponència del partit que s’aprovarà demà diumenge a la Conferència Nacional. El calendari s’ha de poder complir, segons aquesta esmena, amb reunions periòdiques i transparents amb les bases del partit. D’aquesta manera la ponència actualitza l’estratègia política de la formació i reafirma la seva aposta pel diàleg amb el govern espanyol per a solucionar el conflicte entre Catalunya i l’Estat a partir de l’autodeterminació i l’amnistia. Precisament aquests han estat els eixos del discurs de Pere Aragonès, que ha recalcat que Catalunya només avançarà ampliant suports i consensos.

Aquest dissabte s’està celebrant la Conferència Nacional a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat i la primera decisió que s’ha pres ha estat rebutjar amb un 94,8% dels vots una esmena a la totalitat presentada pel sector crític del partit, el Col·lectiu Primer d’Octubre. Així, aquest diumenge s’aprovarà la ponència amb algunes esmenes parcials. Aquest sector crític va presentar l’esmena a la totalitat a l’estratègia de diàleg del partit, que ha situat en la taula de diàleg la principal aposta per aconseguir la independència de Catalunya.

ERC “no crida” però fa que “passin coses”

En el discurs que ha fet Aragonès, el president ha recalcat que ERC és el partit que “no crida” però que fa que “passin coses” i ha assegurat que les “proclames i frases enginyoses” no portaran Catalunya a la independència. Per això, ha refermat el compromís d’ERC de treballar per eixamplar la base independentista i buscar més suports. Precisament aquesta aposta pel diàleg amb l’Estat ha fet que una agència de rating internacional hagi apujat la nota creditícia a la Generalitat, en considerar que no és probable que es repeteixin les tensions del 2017. Això és molt important perquè facilita que Catalunya pugui tornar a entrar els mercats financers i redueix l’interès que hauria de pagar per col·locar el seu deute.