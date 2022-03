Aragonès diu que ERC “crida poc” però fa que “passin coses”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que Catalunya no avançara “per art de màgia” sinó a partir de l’ampliació de suports i consensos. Aragonès ha defensat la capacitat de “sumar des de la pluralitat” per aconseguir la independència de Catalunya i ha reivindicat el seu partit com l’únic que fa “que passin coses” malgrat “cridar poc”. “Un país no avança amb proclames buides, no avança amb consignes en pancartes i frases enginyoses. No avança per art de màgia, un país avança a partir de la realitat que ens envolta i com la transformem”, ha reblat.

Ho ha dit en la Conferència Nacional d’ERC que es celebra aquest dissabte a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, on ha cridat a “replicar” la victòria independentista del 14 de febrer de 2021, on es va aconseguir la majoria independentista del 52%, a les municipals del 2023. En aquest sentit ha assegurat que confia que el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, es farà amb l’alcaldia de la capital de Catalunya.

Aposta pel diàleg i la taula de negociació

L’amnistia, el dret a l’autodeterminació i el diàleg han estat els tres eixos del discurs d’Aragonès, que ha insistit que cal eixamplar la base per tal d’avançar cap a la independència. Aquest diàleg és l’aposta principal dels republicans, sobretot aquest cap de setmana, quan ERC buscarà l’aval de la militància que assistirà aquest dissabte i diumenge a la Conferència Nacional del partit. “La millor manera de resoldre el conflicte polític és a través d’un procés de negociació política que permeti confrontar les idees democràticament. La millor confrontació democràtica és la taula de negociació”, ha reiterat en una nova defensa a la taula de diàleg, que per ara està ajornada sense data perquè el govern espanyol considera que ara mateix “hi ha altres prioritats”.