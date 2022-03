Una altra gran agència de ràting apuja la nota creditícia de la Generalitat

Feia deu anys que Catalunya esperava una consideració creditícia d’inversió de dues grans firmes com la que finalment ha obtingut aquest dissabte. L’agència DBRS Morningstar, que s’ha sumat a l’agència Fitch, ha situat la qualificació creditícia de la Generalitat en grau d’inversió, el que suposa que el deute de la Generalitat ja no rep el tractament de ‘bo escombraries’ per part d’aquestes dues agències de rating de prestigi internacional.

Això suposa, segons la informació d’EFE, que la Generalitat ha pujat un graó en la qualificació de DBRS Morningstar, de manera que ara Catalunya ja no té la nota més alta dins el terreny especulatiu, un BB alt, sinó que es situa al primer graó que dóna entrada a les inversions considerades fiables, el BBB Baix. La diferència entre la qualificació anterior i l’actual és molt important, perquè facilita que Catalunya pugui tornar a entrar els mercats financers i redueix l’interès que hauria de pagar per col·locar el seu deute. Per tant, la diferència és notable.

Giró assegura que la sortida als mercats està “més a prop” aquesta legislatura

Aquesta és una “gran notícia” segons el conseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró, que en declaracions a EFE ha explicat que aquest canvi de graó “apropa” la Generalitat a l'”objectiu” de tornar a sortir als mercats “durant aquesta legislatura”. “És el funcionament ordinari i desitjable per a qualsevol país a l’hora de finançar el seu endeutament”, ha celebrat abans d’afegir que això demostra que “Catalunya fa bé la feina”. Després del xoc econòmic “enorme”, Giró assegura que l’economia catalana “es recupera adequadament i l’atur s’ha estabilitzat”.

“Estem preparats per explorar els instruments més idonis per emetre deute en les millors condicions possibles i com a signe inequívoc de confiança i fortalesa de l’economia catalana”, ha explicat el conseller, que ha recordat que des del 2012 Catalunya no tenia aquesta qualificació creditícia per part de dues agències internacionals de renom com Fitch i DBRS Morningstar. A més, ha afegit que tot i que els mecanismes de liquiditat de l’Estat són instruments “útils i positius” no es pot oblidar que “condicionen” l’autonomia de la Generalitat.

Jaume Giró recull els papers després del debat de pressupostos David Zorrakino / Europa Press

“Catalunya ha capejat bé l’impacte econòmic de la pandèmia”

Malgrat que les perspectives econòmiques encara són incertes per la pujada de l’IPC i les conseqüències de la pandèmia, aquesta agència internacional considera que les finances de Catalunya “han capejat fins ara relativament bé l’impacte econòmic de la pandèmia” en part gràcies a les transferències extraordinàries de l’Estat a les comunitats.

Un punt molt a favor de la Generalitat, assenyala l’agència, és que hagi estat capaç d’aprovar abans d’acabar l’any 2021 els comptes per al 2022, fet que no passava des del 2010. Al tancament del 2021, a més, Catalunya tenia un atur del 10,2 %, una xifra inferior a la que hi havia abans que esclatés la pandèmia al març del 2020, ara fa dos anys.

El diàleg amb l’Estat, important per escalar en el rating

Una de les qüestions que justifiquen aquesta pujada d’esglaó de la Generalitat davant els ulls d’DBRS Morningstar és que s’hagi “enfortit” la relació entre el Govern i el govern espanyol de manera “lenta però constant” en els darrers anys. DBRS Morningstar creu que és “molt poc probable” que hi hagi una escalada de tensió com la del 2017 tot i que assegura que la independència “seguirà sent un assumpte estructural a la regió a mitjà i llarg termini i podrien ressorgir tensions esporàdiques”.

“DBRS Morningstar considera que ara es pot esperar una cooperació econòmica i financera relativament fluïda”, assegura la companyia com a argument per millorar la qualificació de la Generalitat. “La retòrica regional ha estat més orientada al diàleg polític que a l’enfrontament directe”, assenyala DBRS abans de posar com exemples la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, la taula de diàleg i la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals.

En paral·lel, DBRS creu “poc probable” que hi hagi una solució al conflicte a curt termini amb la convocatòria d’un referèndum sobre la independència, el que fa possible que torni a haver-hi algunes “tensions polítiques” tot i que aquestes haurien de mantenir-se en un to “menys conflictiu”.

Per tot això, l’agència creu que la qualificació creditícia podria millorar encara més si la relació segueix enfortint-se i la Generalitat continua amb la consolidació fiscal i la millora del seu deute, que encara considera “molt alt”. Adverteix, però, que podria baixar en el rating si es produeix una escalada de tensió que afecti el respatller financer rebut per Catalunya o si s’incrementen els nivells de dèficit i de deute.