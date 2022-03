Interior aprovarà l’avantprojecte de la nova llei de policia a final d’any

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que abans d’acabar l’any aprovarà l’avantprojecte de la nova de llei de policia per substituir la norma actual, que data del 1994, i per reformar la Llei de Seguretat Pública del 2004. “És urgent”, ha dit Elena al Parlament. El text es troba en exposició pública des de principis del 2020 i encara està a la fase de redacció, ja que Interior acaba de crear un grup de treball per polir-la.

Elena ha explicat que un dels grans objectius de la nova llei és feminitzar els Mossos d’Esquadra –per la qual cosa es reservarà a les dones un 40% de les noves places– i reduir l’ús de la força per part dels agents, tot i que no ha donat més detalls sobre com té previst fer-ho. També ha descartat crear un òrgan extern al departament que fiscalitzi les actuacions policials i els possibles abusos que es puguin produir.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a la comissió del Parlament / ACN

Primer esborrany a l’abril

Durant la seva intervenció a la comissió parlamentària d’Estudi del Model Policial, el conseller ha avançat que té previst compartir el primer esborrany del text amb els grups i el món local el pròxim mes d’abril. La redacció final serà un reflex del “debat i les conclusions que en faci la comissió d’Interior”, ha assegurat. Tot i el compromís d’aprovar l’avantprojecte abans de final d’any, Elena ha reconegut que falta “molt temps” per portar la llei al ple del Parlament.

El conseller d’Interior considera que el model de seguretat de Catalunya està “obsolet” i aposta per un model més integral, que integri sota un mateix paraigua la regulació i la cooperació dels Mossos d’Esquadra, els Bombers, Protecció Civil, els serveis d’emergència i les policies locals. Elena ha posat d’exemple la gestió dels aiguats d’Alcanar del passat estiu, quan “els Bombers treien l’aigua dels carrers, els Mossos detenien algun intent de pillatge i tallaven les carreteres, Protecció Civil evacuava els afectats, els voluntaris d’ADF van venir de tot Catalunya a ajudar”.