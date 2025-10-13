Un total de 260.280,00 euros. Aquest és l’import, al qual s’haurà d’afegir l’IVA, que ha destinat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per fer als seus treballadors formacions de “benestar emocional”, “salut” i “riscos laborals”. Així ho indica l’anunci d’adjudicació d’aquest servei per a dos anys, al qual ha tingut accés El Món, que s’inclou fins i tot “formacions en seguretat viària i desplaçaments” per a la “conscienciació i foment de bons hàbits de conducció i mobilitat segura” i la “promoció de la mobilitat sostenible i segura” o com fer una “conducció esportiva”.
Segons la memòria justificativa de la licitació, l’adjudicació es divideix en sis lots, dels quals només un és de formació “en prevenció de riscos laborals” dels treballadors del 3Cat, TV3 i Catalunya Ràdio. Els altres són de “gestió d’emergències”; “formacions en benestar emocional i social“, “formació en benestar físic”; i “xerrades i tallers sobre benestar, salut i riscos laborals” que també inclouen tallers amb una dimensió “financera, nutricional i emocional”. L’adjudicació va a càrrec de la directora d’Àrea de Talent i Transformació Professional, Gemma Dasca. Tots els cursos seran en català com a “llengua vehicular”, tot i que s’alerta que, “excepcionalment, s’acceptaran altres idiomes si la qualitat del ponent proposat així ho aconsella”.
El benestar amb Pilates i ioga
Així, tres dels sis lots tenen del contracte com a eix vertebrador el “benestar físic i emocional” del conjunt de treballadors. És el cas del lot número tres, que inclou també la “millora de la condició física” i els “hàbits saludables”. És a dir, i ateses les prescripcions tècniques, ensenyament “d’estiraments, esquena sana, Pilates, ioga, taitxí, Chi Kung, exercicis de fisioteràpia”.
El lot 4 recull formacions enfocades “a promoure la salut emocional, la gestió de l’estrès, la resiliència i les habilitats socials”. “També pot incloure accions per fomentar la cohesió d’equip, la comunicació assertiva i el suport emocional en l’entorn laboral”. Un lot que preveu “fomentar actituds positives com l’entusiasme, la gratitud i l’optimisme”. També busca la creació “d’espais de confiança, autenticitat, vulnerabilitat i límits sans”. A més de “pensament positiu i motivació” així com “propòsit vital i professional”. Una “regulació emocional” que s’assolirà amb “meditació, atenció plena, respiració conscient, consciència corporal i moviment conscient”.
I, el lot 6 contempla “accions divulgatives de curta durada, com xerrades, ponències o tallers, sobre diverses dimensions del benestar, la salut i la prevenció de riscos. Pot incloure temàtiques com benestar físic, financer, nutricional, emocional, mediambiental, social, o prevenció de riscos laborals, amb un enfocament pràctic i participatiu”. Tot plegat amb “tècniques de relaxació, mindfulness i estratègies per afrontar situacions estressants”. En el mateix paquet també s’inclou un curs “d’alimentació saludable” i de “gestió econòmica personal: consells per administrar els ingressos i despeses, planificació financera i estalvi” així com de “generació de riquesa: estratègies per augmentar els ingressos, inversions i creació d’actius”.
Objectiu: la gestió emocional
La memòria justificativa del contracte assegura que aquestes formacions tenen com a objectiu “promoure un entorn laboral saludable, segur i sostenible”. D’aquí que la direcció de la CCMA “consideri necessari implementar diversos programes de formació i xerrades orientades al benestar emocional, la salut física i mental, i la prevenció de riscos laborals”. Més enllà de “complir amb la normativa vigent de prevenció de riscos laborals”
En aquest sentit, la CCMA insisteix que aquestes formacions han de servir per “fomentar la cultura preventiva dins l’organització, reduint la sinistralitat i millorant la gestió dels riscos”. També per “millorar la qualitat de vida laboral dels treballadors, afavorint el seu benestar integral”. Inclou en el llistat “sensibilitzar i capacitar el personal en temes com l’estrès, l’ergonomia, la gestió emocional, l’alimentació saludable, i altres factors que incideixen directament en la salut”. I, sobretot, “incrementar la motivació i el compromís dels treballadors, contribuint a un millor clima laboral i a una major productivitat”