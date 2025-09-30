Parlament Lliure demana suport internacional per la independència

Una comissió d’impulsors de Parlament Lliure ja ha fet els primers contactes internacionals per donar a conèixer la seva proposta i ha demanat “suport diplomàtic” als EUA i al Regne Unit. Així, el moviment impulsat per l’exconseller Joan Carretero ha entregat una carta oficial dirigida a la Cònsol General dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona, Lia Miller. En el document que li han fet arribar, s’explica que la iniciativa que “promou la creació d’un nou Parlament català lliure i sobirà fora del marc constitucional espanyol, amb l’objectiu de fer efectiva la Declaració Unilateral d’Independència de l’1 d’octubre del 2017”. Aquest no és el primer contacte que estableix Parlament Lliure, ja que, recentment, aquesta mateixa comissió també va entregar una carta informativa al Cònsol General del Regne Unit a Barcelona, Lloyd Milen.
En les cartes signades per Joan Carretero i Grau, en representació dels promotors de la iniciativa, s’exposa que la voluntat és celebrar “eleccions abans de finals del 2026” amb l’objectiu d’escollir una cambra de representants “mitjançant un sistema electoral semblant al dels EUA”: uninominal, per districtes territorials i amb candidatures obertes entre els inscrits al cens. “Aquest nou Parlament tindria com a missió restaurar l’estat català i reivindicar la nul·litat del Decret de Nova Planta i del Tractat dels Pirineus, que van suposar la fi de l’estat català preexistent”, destaca el moviment en un comunicat. També es demana de forma explícita la necessitat d’“establir un canal de comunicació directe” amb el consolat nord-americà.
Així mateix, els impulsors de Parlament Lliure afirmen que Espanya “no és un estat de dret quan es tracta de Catalunya”, i, en aquest sentit, recorden que el referèndum del Primer d’Octubre “va ser reprimit violentament”. A més, exposen que el sistema autonòmic vigent “no reflecteix la voluntat democràtica del poble català”. D’altra banda, els impulsors del moviment recorden al consolat del Regne Unit el contingut del Tractat de Gènova de 1705, signat entre Catalunya i Anglaterra, que “obligava aquesta a defensar les Constitucions Catalanes a perpetuïtat”.
“Anuncien viatges per aconseguir acords diplomàtics”
Amb aquestes dues accions, Parlament Lliure, que es va presentar en societat el mes de juny passat, fa una crida a la comunitat internacional per “obtenir suport polític i diplomàtic en un nou intent per culminar el procés independentista iniciat fa més d’una dècada”. En aquest sentit, el moviment de base avança que pròximament algun dels seus impulsors faran viatges internacionals per tal d’aconseguir “acords diplomàtics d’alt nivell”.