Mor l’activista independentista Blanca Serra als 82 anys￼

L’independentisme està de dol després de la mort de Blanca Serra als 82 anys. Serra va ser una de les dones històriques del moviment independentista català i una gran activista al llarg de la seva vida. Blanca Serra, nascuda a Barcelona l’any 1943, era llicenciada en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona, es va dedicar professionalment a l’ensenyament de llengua espanyola a secundària i era la darrera membre d’una estirp lligada al moviment independentista, ja que era la germana de la historiadora i activista independentista Eva Serra i Puig, i de Josep de Calassanç Serra i Puig, un dels fundadors del moviment d’alliberació nacional Terra Lliure.
Durant tota la seva vida Blanca Serra va ser una peça fonamental dins del moviment independentista, militant en el Front Nacional de Catalunya durant el franquisme i fundant, després de l’escissió del front, el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) a més de ser una destacada membre de l’Assemblea de Catalunya.
Una vida lligada a la lluita
La vida de Blanca Serra com a militant va quedar molt marcada per la lluita i les tortures patides per part de la policia espanyola. El primer cop va ser quan el novembre del 1975 va haver d’exiliar-se al Rosselló i va participar en el Congrés de Cultura Catalana a Perpinyà. Quan va tornar a Catalunya la policia espanyola se li va atansar a sobre i la va detenir acusant-la de col·laboració amb el moviment d’alliberació basc ETA i amb Terra Lliure, aplicant-li una llei antiterrorista en la qual es permetia a la policia fer detencions llargues i incomunicades sense garanties legals.
Un cop mort el dictador espanyol Francisco Franco durant la transició tant ella com la seva germana Eva, morta l’any 2018, van ser detingudes i torturades diversos cops per la brigada politicosocial de la policia franquista a la prefectura de Via Laietana de Barcelona, i després, de forma més greu, a la Direcció General de Seguretat, a Madrid.
No va ser fins el 2024 que Serra va denunciar els fets sent el primer cas en arribar a la fiscalia. Fa pocs mesos la Fiscalia va reconeix per primera vegada tortures a Via Laietana però va demanar arxivar el cas argumentant que no es van poder identificar els torturadors.
Ja en democràcia Serra va ser portaveu de la plataforma pel Dret a Decidir, va ser membre de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), i va ser una de les signants del Manifest Koiné l’any 2016, un document en el qual filòlegs, lingüistes i docents denunciaven el bilingüisme i advocaven perquè el català fos l’única llengua oficial d’una Catalunya independent.
La Generalitat de Catalunya li va atorgar el VIII premi Pompeu Fabra en la categoria de voluntariat lingüístic pel seu compromís actiu amb la llengua catalana l’any 2020 i l’any 2022 se li va atorgar el premi especial del Jurat del Premi Martí Gasull i Roig, pel seu activisme per la llengua catalana.
Catalunya s’acomiada de Blanca Serra
La mort d’una peça clau de l’independentisme i d’una figura tan reconeguda dins del moviment ha fet que els espais de l’independentisme s’hagin acomiadat d’una de les figures històriques del moviment. Poble Lliure, partit de l’Esquerra Independentista al qual estava vinculada Serra ha destacat que “amb llàgrimes als ulls i amb el puny alçat, Poble Lliure, Llibertat.cat i Edicions del 1979 comuniquen públicament la mort de la lluitadora independentista Blanca Serra i Puig. La seva lluita és el nostre llegat. La memòria és una forma de victòria”.
L’Assemblea Nacional Catalana també ha lamentat la mort de Serra, i l’ha descrit com una “militant històrica de l’esquerra independentista, lluitadora incansable per a l’alliberament nacional de Catalunya i membre del primer secretariat de l’Assemblea”. Des de l’ANC han destacat, però, “haurà mort veient arxivada la seva denúncia a la fiscalia contra les repetides tortures que va patir a la Comissaria de Via Laietana. Aquesta és la crueltat de l’Estat contra el qual ella va lluitar tota la vida. Et tindrem sempre en la memòria, Blanca!”
A través d’un comunicat el Col·lectiu de Dones dels Països Catalans ha volgut mostrar la “tristesa per la mort de na Blanca Serra, una valenta dona defensora dels drets i les llibertats, no només del poble de Catalunya, sinó de tots els Països Catalans”. Des del col·lectiu asseguren que Serra “sempre serà present en el nostre dia dia pel seu compromís, el seu coratge i la seva determinació en la defensa de l’ús de la llengua catalana i lluita continuada i persistent de la independència de tota la nació catalana que somiam completa. El seu exemple i la seva lluita serà viva sempre entre totes nosaltres. Descansi en pau”.
Qui també s’ha acomiadat de Serra ha estat el professor i militant per la llengua catalana Gerard Furest qui ha lamentat que “en poc més de 3 mesos ens han deixat en Joaquim Arenas i la Blanca Serra. L’un, pare de la immersió lingüística; l’altra, lluitadora invicta per la dignitat de la nostra nació”.
