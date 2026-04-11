Fallece la activista independentista Blanca Serra a los 82 años￼

El independentismo está de luto tras la muerte de Blanca Serra a los 82 años. Serra fue una de las mujeres históricas del movimiento independentista catalán y una gran activista a lo largo de su vida. Blanca Serra, nacida en Barcelona en 1943, era licenciada en filología clásica por la Universidad de Barcelona, se dedicó profesionalmente a la enseñanza de lengua española en secundaria y era el último miembro de una estirpe ligada al movimiento independentista, ya que era hermana de la historiadora y activista independentista Eva Serra i Puig, y de Josep de Calassanç Serra i Puig, uno de los fundadores del movimiento de liberación nacional Terra Lliure.

Durante toda su vida Blanca Serra fue una pieza fundamental dentro del movimiento independentista, militando en el Front Nacional de Catalunya durante el franquismo y fundando, tras la escisión del frente, el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) además de ser una destacada miembro de la Assemblea de Catalunya.

Una vida ligada a la lucha

La vida de Blanca Serra como militante estuvo muy marcada por la lucha y las torturas sufridas por parte de la policía española. La primera vez fue cuando en noviembre de 1975 tuvo que exiliarse al Rosselló y participó en el Congreso de Cultura Catalana en Perpiñán. Cuando regresó a Catalunya la policía española se le acercó y la detuvo acusándola de colaboración con el movimiento de liberación vasco ETA y con Terra Lliure, aplicándole una ley antiterrorista en la que se permitía a la policía realizar detenciones prolongadas e incomunicadas sin garantías legales.

Una vez muerto el dictador español Francisco Franco durante la transición tanto ella como su hermana Eva, fallecida en 2018, fueron detenidas y torturadas varias veces por la brigada político-social de la policía franquista en la jefatura de Via Laietana de Barcelona, y luego, de forma más grave, en la Dirección General de Seguridad, en Madrid.

No fue hasta 2024 que Serra denunció los hechos siendo el primer caso en llegar a la fiscalía. Hace pocos meses la Fiscalía reconoció por primera vez torturas en Via Laietana pero pidió archivar el caso argumentando que no se pudieron identificar a los torturadores.

Blanca Serra, histórica activista catalanista. Barcelona 08.07.2025 | Mireia Comas

Ya en democracia Serra fue portavoz de la plataforma por el Derecho a Decidir, fue miembro de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y fue una de las firmantes del Manifest Koiné en 2016, un documento en el que filólogos, lingüistas y docentes denunciaban el bilingüismo y abogaban porque el catalán fuera la única lengua oficial de una Catalunya independiente.

La Generalitat de Catalunya le otorgó el VIII premio Pompeu Fabra en la categoría de voluntariado lingüístico por su compromiso activo con la lengua catalana en 2020 y en 2022 se le otorgó el premio especial del Jurado del Premio Martí Gasull i Roig, por su activismo por la lengua catalana.

Catalunya se despide de Blanca Serra

La muerte de una pieza clave del independentismo y de una figura tan reconocida dentro del movimiento ha hecho que los espacios del independentismo se hayan despedido de una de las figuras históricas del movimiento. Poble Lliure, partido de la Esquerra Independentista al cual estaba vinculada Serra ha destacado que «con lágrimas en los ojos y con el puño en alto, Poble Lliure, Llibertat.cat y Edicions del 1979 comunican públicamente la muerte de la luchadora independentista Blanca Serra i Puig. Su lucha es nuestro legado. La memoria es una forma de victoria».

Amb llàgrimes als ulls i amb el puny alçat,

Poble Lliure, https://t.co/vOXFn7H2gY i Edicions del 1979 comuniquen públicament la mort de la lluitadora independentista Blanca Serra i Puig @blancaserrapuig



La seva lluita és el nostre llegat.

La memòria és una forma de victòria. pic.twitter.com/FYVyKUBTJL — Poble Lliure (@Poble_Lliure) April 11, 2026

La Assemblea Nacional Catalana también ha lamentado la muerte de Serra, y la ha descrito como una «militante histórica de la izquierda independentista, luchadora incansable por la liberación nacional de Catalunya y miembro del primer secretariado de la Assemblea». Desde la ANC han destacado, sin embargo, «habrá muerto viendo archivada su denuncia en la fiscalía contra las repetidas torturas que sufrió en la Comisaría de Via Laietana. Esta es la crueldad del Estado contra el cual ella luchó toda la vida. ¡Te tendremos siempre en la memoria, Blanca!»

⬛⬜ Ens ha deixat Blanca Serra, militant històrica de l'esquerra independentista, lluitadora incansable per a l'alliberament nacional de Catalunya i membre del primer secretariat de l'Assemblea.



Aquests últims mesos, amb 82 anys, encara ens va voler acompanyar a la manifestació… pic.twitter.com/JebQjfpeSV — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) April 11, 2026

A través de un comunicado el Colectivo de Mujeres de los Países Catalanes ha querido mostrar la «tristeza por la muerte de Blanca Serra, una valiente mujer defensora de los derechos y las libertades, no solo del pueblo de Catalunya, sino de todos los Países Catalanes». Desde el colectivo aseguran que Serra «siempre estará presente en nuestro día a día por su compromiso, su coraje y su determinación en la defensa del uso de la lengua catalana y lucha continuada y persistente de la independencia de toda la nación catalana que soñamos completa. Su ejemplo y su lucha estará viva siempre entre todas nosotras. Descanse en paz».

Quien también se ha despedido de Serra ha sido el profesor y militante por la lengua catalana Gerard Furest quien ha lamentado que «en poco más de 3 meses nos han dejado Joaquim Arenas y Blanca Serra. Uno, padre de la inmersión lingüística; la otra, luchadora invicta por la dignidad de nuestra nación».