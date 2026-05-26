El Govern, si no hi ha sorpreses de darrera hora, presentarà els pressupostos de la Generalitat per la seva aprovació amb els suports d’ERC i els Comuns. Uns pressupostos als quals Junts registrarà una esmena a la totalitat que tal com ha assenyalat la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales. En una roda de premsa feta al Parlament i recollida per l’ACN, Sales ha destacat que el projecte dels comptes catalans és la “la constatació d’un Govern en fallida”. “Aquests pressupostos no revertiran la crisi educativa ni la tensió del sistema de salut”, ha etzibat la presidenta de la formació juntaire a la cambra catalana tot i que no ha volgut concretar si la formació independentista portarà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Des de Junts asseguren que l’acord de pressupostos signat entre ERC, el PSC i els Comuns suposen la consolidació d'”una manera de governar” que Catalunya “no es mereix” i que constata “el deteriorament dels serveis públics”, el “col·lapse” de les infraestructures i una “desnacionalització permanent”. Sales, a més, ha volgut recordar que des de la formació juntaire ja van presentar una esmena al primer projecte de pressupostos.
La CUP acusa el Govern de gestionar el “deteriorament” de Catalunya
Qui també presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos del Govern serà la CUP. La formació anticapitalista ha assenyalat que tenen el “deure” de presentar l’esmena als pressupostos perquè els comptes catalans és un intent de fer passar “per bon funcionament i normalitat el desordre actual”. En una roda de premsa al Parlament de Catalunya la diputada Laure Vega ha acusat que el Govern vol gestionar el “deteriorament” del país i pretén que els catalans acceptin que “viure pitjor és normal”.
Vega ha assegurat que els comptes catalans “no només fallen per manca d’ambició”, sinó perquè són “exactament coherents amb el projecte polític del PSC” i alerta que el Govern ha deixat clares les seves prioritats a l’hora de negociar l’acord i prioritza “l’ampliació de l’aeroport, el turisme massiu i la subordinació a grans poders econòmics estrangers” davant d’altres aspectes que influeixen i preocupen més la població catalana. “El PSC segueix governant perquè res canviï”, ha conclòs la diputada anticapitalista.