El Govern, si no hay sorpresas de última hora, presentará los presupuestos de la Generalitat para su aprobación con los apoyos de ERC y los Comunes. Unos presupuestos a los que Junts registrará una enmienda a la totalidad tal como ha señalado la presidenta de Junts en el Parlamento, Mònica Sales. En una rueda de prensa hecha en el Parlamento y recogida por la ACN, Sales ha destacado que el proyecto de las cuentas catalanas es la «constatación de un Gobierno en quiebra». «Estos presupuestos no revertirán la crisis educativa ni la tensión del sistema de salud», ha afirmado la presidenta de la formación juntaire en la cámara catalana aunque no ha querido concretar si la formación independentista llevará el proyecto al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE).

Desde Junts aseguran que el acuerdo de presupuestos firmado entre ERC, el PSC y los Comunes supone la consolidación de «una manera de gobernar» que Cataluña «no se merece» y que constata «el deterioro de los servicios públicos», el «colapso» de las infraestructuras y una «desnacionalización permanente». Sales, además, ha querido recordar que desde la formación juntaire ya presentaron una enmienda al primer proyecto de presupuestos.

La CUP acusa al Govern de gestionar el «deterioro» de Cataluña

Quien también presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Govern será la CUP. La formación anticapitalista ha señalado que tienen el «deber» de presentar la enmienda a los presupuestos porque las cuentas catalanas son un intento de hacer pasar «por buen funcionamiento y normalidad el desorden actual». En una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña la diputada Laure Vega ha acusado que el Govern quiere gestionar el «deterioro» del país y pretende que los catalanes acepten que «vivir peor es normal».

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante una sesión de control en el Parlamento / Europa Press

Vega ha asegurado que las cuentas catalanas «no solo fallan por falta de ambición”, sino porque son “exactamente coherentes con el proyecto político del PSC” y alerta que el Govern ha dejado claras sus prioridades a la hora de negociar el acuerdo y prioriza «la ampliación del aeropuerto, el turismo masivo y la subordinación a grandes poderes económicos extranjeros” frente a otros aspectos que influyen y preocupan más a la población catalana. “El PSC sigue gobernando para que nada cambie”, ha concluido la diputada anticapitalista.