La ILP per tancar TV3, admesa a tràmit per la Mesa del Parlament

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per tancar TV3 i tots els mitjans públics catalans presentada per la plataforma Unitat per la Independència (UxI) ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament aquest dimarts. UxI Considera que TV3 s’ha desviat dels objectius fundacionals i s’ha convertit en un instrument al servei dels partits polítics hegemònics dins de l’independentisme, que es dediquen a ocultar la pluralitat del moviment. En el primer pas que ha superat la ILP, la Mesa només havia de comprovar si la proposta contenia tots els requisits formals: text articulat; memòria justificativa, i membres de la Comissió Promotora.

Ara la ILP es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, han explicat fonts parlamentàries. Abans de començar a recollir les signatures de suport a la ILP, els promotors han de presentar els plecs corresponents per a la recollida de signatures a la comissió de control, òrgan integrat per magistrats i juristes que s’encarrega de vetllar per la legalitat del procés, i també les persones que buscaran les signatures. La comissió de control haurà de segellar i numerar els fulls i retornar els plecs a la comissió promotora, que tindrà 120 dies hàbils, ampliables 60 més, per reunir les 50.000 signatures.

Les persones que donin suport a la iniciativa han de fer constar, juntament amb la signatura, el nom i el cognom, el número de DNI o el d’identificació de la targeta d’estranger i el domicili. Totes aquestes dades han de ser autenticades. Si la proposta aconseguís finalment 50.000 signatures i un cop són autentificades, el Parlament disposa de quatre mesos per fer el debat de totalitat. Els grups hi podrien presentar esmenes a la totalitat, i la junta de portaveus podria incloure el debat de totalitat a l’ordre de dia d’un ple. Si la proposició supera aquest debat, continuaria els tràmits en comissió i tornaria finalment al ple per al debat i la votació finals. Si en aquest debat algun grup hi presenta una esmena a la totalitat i aquest s’aprova, la ILP queda rebutjada.

TV3 acusada d’aparell de propaganda

En un comunicat recent, Unitat per la Independència ha lamentat les crítiques que ha rebut la seva iniciativa pel fet que acusen l’organització de fer joc a partits com Vox o Cs. En el comunicat asseguren que no es tracta de tancar un mitja de comunicació per una línia editorial o política, “volem tancar un aparell de propaganda política, un aparell finançat amb diners públics i que ostenta el nom de Televisió pública de Catalunya”. En opinió dels promotors de la ILP es tracta d'”un aparell que ha incomplert tots els principis i objectius de la seva fundació i que genera un cost econòmic molt alt a la ciutadania de Catalunya”.

Mur i accés del recinte de la seu de TV3 (Televisió de Catalunya), a Sant Joan Despí / Jordi Borràs

UxI ha volgut reiterar i insistir “en el fet que tots aquells que vulguin continuar amb la CCMA amb les condicions actuals són i seran partícips col·laboradors d’aquesta falsa Televisió pública de Catalunya que tenim, exactament com qualsevol dels còmplices que la mantenen, tots els partís polítics amb representació parlamentària”. Els promotors de la ILP afirmen que “avui en dia alinear-se amb Vox o Ciutadans és estar en contra de la ILP” que han presentat i que “a tots els partits amb representació parlamentària ja els hi va bé com està” perquè “tots tenen la quota de pantalla desitjada i el seu espai electoral per llei”. Per UxI, els partits amb representació “són els primers interessats en no modificar absolutament res de la llei de mitjans de la CCMA”.