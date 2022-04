Unitat per la Independència presenta al Parlament una ILP per tancar TV3

La plataforma Unitat per la Independència ha demanat el tancament immediat de tots els canals de TV3 aquest dimarts. En una nota de premsa que ha fet arribar als mitjans, l’entitat ha carregat contra la cadena pública catalana i ha denunciat que en els darrers anys i específicament des del 2012 a causa del Procés “els interessos polítics i partidistes han primat per sobre de la llibertat d’expressió i del sentit democràtic i equitatiu de la informació”. Per aquesta raó, l’organització ha decidit presentar una ILP (iniciativa legislativa popular) i ha insistit en la participació de la ciutadania.

Els promotors de l’ILP registraran aquest dimecres al Parlament el tex de la iniciativa que persegueix el tancament de tots els canals televisius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). De fet, asseguren que al llarg dels anys la cadena ha perdut rigorositat i “ha incomplert els seus principals objectius fundacionals i la seva raó de ser com a servei públic”. Unitat per la Independència creu que els mitjans públics catalans haurien d’haver reforçat durant tot aquest període “els valors del país amb un patrimoni cultural propi, la protecció de la nostra llengua i preservar la pluralitat política i la imparcialitat en els seus plantejaments”.

El logotip del 3/24 en un mur de la seu de TV3 (Televisió de Catalunya), a Sant Joan Despí / Jordi Borràs

Entre les denúncies de males praxis que l’entitat ha deixat per escrit en el comunicat hi ha la supressió del canal 3XL el 2012, un fet que ha insistit que “té efectes devastadors pels infants i joves catalans”. A més, Unitat per la Independència carrega contra la professionalitat d’alguns dels conductors dels programes de TV3 i explica que “han observat sortides de to i actituds de menyspreu mostrades per conductors i altres professionals de programes, sovint en el marc de la mateixa emissió”. Els promotors de la ILP opine que en els últims cinc anys s’ha produït “l’exclusió d’aquella part de la ciutadania que defensa el caràcter vinculant per imperatiu legal del mandat democràtic d’independència”. Per Unitat per la Independència això constitueix “una anomalia antidemocràtica que vulnera tots els principis rectors que han de respectar els poders públics”.

El procés a seguir de l’ILP

Aquesta iniciativa legislativa popular es presentarà a la Mesa del Parlament, que haurà de revisar si compleix els requisits necessaris. En cas de validar-se es podrà procedir a la recollida de signatures. A Catalunya calen 50.000 firmes perquè la iniciativa prosperi. El primer control el farà la Mesa del Parlament, que presideix Laura Borràs amb Alba Vergés de vicepresidenta. La Mesa només ha de comprovar si la proposta conté tots els requisits formals: text articulat;

memòria justificativa, i membres de la Comissió Promotora. Si falta algun requisit que es pugui esmenar, la Mesa dóna 15 dies a la Comissió Promotora per tal d’esmenar el defecte. Si en aquest termini no es resol la deficiència o la mancança, el tràmit no continua. Si la proposta és completa, aleshores la Mesa, en 15 dies, ha de prendre una resolució. Aquesta resolució pot ser d’admissió o d’inadmissió.

Per no admetre la proposta, cal que concorrin algunes de les circumstàncies següents: matèria que no és competència de la Generalitat; falten els requisits de presentació (text articulat, memòria, membres de la Comissió Promotora); és reproducció d’una altra iniciativa popular presentada a la mateixa legislatura; és una matèria exclosa (per estar reservada exclusivament als grups parlamentaris, al Govern o als diputats/ades).

Si no s’admet la sol·licitud, la Comissió Promotora pot presentar recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, ja que afecta l’exercici d’un dret fonamental. En cas d’admissió, la Mesa notifica l’acord a la Comissió Promotora i s’inicia la fase de recollida de signatures. Aquesta ha de completar-se en un termini màxim de 120 dies, prorrogable, per causes justificades i prèvia petició de la Comissió Promotora a la Mesa del Parlament, per 60 dies més.