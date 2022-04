La ILP per tancar TV3 l’acusa d’ocultar la pluralitat de l’independentisme

Membres de la plataforma Unitat per la Independència han registrat aquest dimecres al Parlament de Catalunya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama el tancament dels mitjans públics catalans. Consideren que els mitjans s’han desviat dels objectius fundacionals i s’han convertit en un instrument al servei dels partits polítics hegemònics dins de l’independentisme, que es dedica a ocultar la pluralitat del moviment. El text articulat de la proposició de llei que s’ha registrat inclou un article únic que estableix el cessament immediat del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), així com també del Consell Assessor de Continguts i d Programació. La proposta reclama el tancament immediat de totes les emissions dels canals de Televisió de Catalunya.

Els activistes denuncien un règim mediàtic a Catalunya al servei dels partits que es dediquen a fer “dirigisme” de l’opinió pública i a establir l’agenda del debat públic amb els temes que interessen exclusivament al Govern. La seva queixa suposa un qüestionament del bon funcionament d’un dels pilars bàsics de la democràcia.

Isabel Castro, autora de la memòria explicativa que s’inclou en la ILP, ha admès en declaracions a EL MÓN sentir-se “trista” perquè “quan es va fundar TV3 no esperàvem això, no entrava dins dels nostres paràmetres ni imaginació que catalans independentistes acabessin demanant el seu tancament”. Castro denuncia que els canals públics catalans han agafat una “direcció contrària als objectius fundacionals, que eren promoure al màxim la normalització de la llengua i cultura catalanes”.

L’activista admet que la iniciativa de Unitat per la Independència pot causar sorpresa perquè “estem massa acostumats a sentir que és una cosa que només demana el nacionalisme espanyol més encès”. L’extrema dreta de Vox va proposar el tancament de TV3 durant la darrera campanya electoral. “Ells demanen el tancament per motius diametralment oposats al nostre”, puntualitza Castro.

La mesura ve a ser, afegeix l’activista, “un toc d’atenció perquè els que dirigeixen TV3 i el propi Parlament, que en úlitma instància és qui hi mana, sàpiguen que s’ha desviat fatalment dels objectius que hauria de tenir”. Els promotors de la ILP volen que aquesta desviació sigui corregida “perquè som molts els que pensem que si ha de continuar així el millor és tancar-la i començar de bell nou”, subratlla Castro.

Els membres de UxI al registre del Parlament / Joan Antoni Guerrero

Més enllà dels dèficits pel que fa al català, Castro també apunta que hi ha un problema pel que fa a la “pluralitat política del país”. L’activista creu que TV3 no mostra “l’autèntica” diversitat ideològica i que fins i tot oculta la diversitat dins de l’independentisme. “L’independentisme no és precisament tot igual com el reflecteixen els partits del Parlament”, manifesta. De fet, pels promotors de l’ILP l’independentisme “està totalment absent dels mitjans públics” catalans. “El que es veu no es pot considerar en cap cas independentisme —defensa Castro—, allò que diuen els partits que són m’és bastant indiferent, ens hem d’atènyer als fets concrets que protagonitzen, i pels fets no són independentistes”. Els promotors de la ILP creuen que els partits representats al Parlament “són absolutament contraris a tot el que faria un moviment independentista” i opinen que l’independentisme “està al marge i fora del Parlament”.

Per la seva banda, el president d’Unitat per la Independència, Carles Santacruz, espera que la ILP presentada sigui admesa per la Mesa del Parlament, que és el primer òrgan de la cambra catalana que haurà de fer un control. La UxI ja va presentar el 2019 una ILP per demanar que es fés efectiva la declaració unilateral d’independència, proposta que no es va admetre perquè el Parlament es va declarar “no competent” per fer-ho. Aquesta vegada Santacruz espera que la nova ILP pugui prosperar. En cas que no prosperi, UxI es reserva la potestat de presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional.

Mitjans al servei de l”statu quo’

La demanda de tancar els mitjans públics catalans per part de UxI també es justifica perquè aquest col·lectiu opina que són instruments de propaganda en mans de partits que no tenen una voluntat real de fer la independència, sinó simplement de continuar trampejant la situació actual. “El problema —apunta Santacruz— que tenim en aquest país és el marc mental que ens han instaurant des de fa més d’una dècada, tenim un Parlament i uns polítics que tenen el seu país de mentida aquí muntat; la necessitat de declarar la independència no la tenen perquè el canvi seria farragós per a ells, haurien d’assumir més responsabilitats de les que tenen ara”. Des de UxI es considera que els mitjans públics catalans són un instrument per mantenir aquest statu quo i mentre continuïn sent l’altaveu dels partits en el poder no hi haurà possibilitat que neixin alternatives polítiques que puguin assolir representació al Parlament, ara silenciades.