Iglesias diu que Sánchez no té cap pla per Catalunya a la taula de diàleg

L’exvicepresident espanyol i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, no creu que la taula de diàleg pugui donar resultats per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. “El PSOE no té un pla perquè no s’atreveix a tenir una discussió interna“, ha diagnosticat Iglesias en una entrevista publicada aquest dissabte al diari Ara. “No ha volgut afrontar un debat sobre la qüestió plurinacional a Espanya i entén que la taula de diàleg és un espai en el qual es poden anar fent un altre tipus de concessions”, ha afegit l’exlíder de Podemos.

El gir “immoral” sobre el Sàhara

Iglesias també s’ha mullat sobre el gir del govern espanyol sobre el Sàhara Occidental per tal de recuperar la “cordialitat” amb el Marroc després que hi hagués una crisi diplomàtica per l’acolliment del líder del Front Polisario, Brahim Ghali. L’exvicepresident del govern espanyol ha dit que és “immoral” haver fet aquest canvi. Després ha vinculat Ucraïna amb el poble sahrauí en la qüestió de l’enviament d’armes al país presidit per Volodímir Zelenski. “Amb Ucraïna s’ha generat un sentiment molt noble d’empatia cap al poble ucraïnès i el seu dret a empunyar les armes contra l’invasor. Aquest mateix sentiment podria funcionar amb Palestina, amb els sahrauís o amb els iemenites si es dediqués el mateix temps a explicar la seva situació”, ha explicat Iglesias.

Els presumptes crims de guerra de Kíiv

A més, Iglesias ha defensat els diputats que no van aplaudir Zelenski després de la seva intervenció al Congrés espanyol perquè “tenen el seu dret”. Considera que l’aplaudiment va ser “un gest de respecte institucional”, tot i que entén que els diputats que no ho van fer estaven en el seu dret. Iglesias ha recordat que Zelenski va cedir la paraula a un neonazi del Batalló d’Azov al Parlament de Grècia a més d’il·legalitzar partits a Ucraïna. A més, assegura que també s’han produït violacions de drets humans i presumptes crims de guerra a la banda de Kíiv i no només a la russa.