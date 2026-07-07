Diferents grups parlamentaris han demanat explicacions al Govern per aclarir les circumstàncies de l’incendi de la Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà), que va cremar més de 2.000 hectàrees de l’espai natural protegit de les Gavarres. Grups com Junts per Catalunya, Vox o la CUP volen conèixer els detalls de l’origen de l’incendi, provocat per un operari mentre treballava amb una radial a peu de carretera per a una empresa subcontractada pel Departament de Territori tot i que aquestes tasques estan suspeses quan hi ha un perill d’incendi molt alt. L’home, que va ser detingut aquest divendres i va passar 48 hores abans de passar a disposició judicial, està investigat en una causa per incendi forestal. En aquest sentit, vol que el Govern aclareixi, entre altres qüestions, si Territori havia comunicat les restriccions derivades del risc d’incendi.
Junts per Catalunya ha registrat aquest dimarts una sol·licitud de compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al Parlament de Catalunya perquè doni explicacions sobre l’incendi de la Bisbal d’Empordà. En roda de premsa al Parlament, el portaveu juntaire, Salvador Vergés, ha reclamat al Govern que aclareixi les circumstàncies del foc. “No per assenyalar culpables abans del necessari, i sí com a exercici de traçabilitat i transparència, i per aprendre lliçons”, ha exposat el juntaire, que considera que la consellera ha d’explicar si l’executiu havia advertit a la UTE que estava treballant a la zona si, amb el Pla Alfa activat, no estava permès fer feines de manteniment. Des de Junts també volen saber què ha fet el Govern des de divendres per evitar que es repeteixi la situació, i si exigiran responsabilitats quan es coneguin els responsables de l’incendi, més enllà d’obrir un expedient informatiu. També ha reclamat la necessitat que a Catalunya es dugui a terme “una gestió forestal activa”, i més tenint en compte el context de canvi climàtic, que es faci més pedagogia, hi hagi menys burocràcia i es formin més professionals.
Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha exigit al Govern explicacions “públiques, transparents, nítides i clares” sobre la detenció l’operari que feia feines amb una radial i que presumptament va provocar l’incendi. El cupaire ha mostrat preocupació per la forma com es va originar l’incendi i la resposta de detenir l’empleat que estava fent tasques de manteniment en una carretera de titularitat pública. “No es pot traslladar tota la responsabilitat a un treballador. I encara que sigui legal mantenir un treballador 48 hores detingut i sota custòdia policial, no ens sembla que aquesta hagi de ser la resposta”, ha argumentat Pellicer, que ha assenyalat que la responsabilitat recau a l’empresa que havia ordenat fer aquestes tasques de manteniment i qui va contractar l’empresa, és a dir, el Govern. La formació anticapitalista vol saber si el treballador tenia ordres concretes d’actuar, qui li havia encarregat aquesta feina i com, i si se l’havia informat degudament sobre la situació del Pla Alfa de prevenció d’incendis, i ha afegit que durant la setmana concretaran les accions que impulsarà el grup parlamentari per demanar explicacions al Govern.
El Govern elaborarà un informe quan rebi tota la informació sol·licitada a l’empresa
El Govern, de moment, no té decidit a hores d’ara si es personarà o no com a acusació particular perquè encara està pendent de rebre tota la informació. Tanmateix, la consellera ha assegurat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que l’empresa s’està mostrant “col·laborativa des del primer moment”. Paneque ha detallat que Territori ha requerit documentació dels protocols activats per traslladar la prohibició de fer servir eines com la radial en un escenari de pla Alfa 3 i el material posat a disposició dels treballadors, entre altres qüestions. Aquesta setmana hauran rebut tota aquesta informació i “en els pròxims dies o setmanes” es podrà presentar un informe intern que anirà en paral·lel a la investigació judicial, sobre la qual no s’ha volgut pronunciar i ha demanat prudència. “Són dues qüestions diferents, i vull ser molt prudent amb això. Una és la via judicial, i l’altra és la informació que hem requerit a l’empresa i l’informe posterior que cal fer”, ha dit.
D’altra banda, ha eximit la seva Conselleria de qualsevol responsabilitat perquè “tots els protocols i tota la normativa, en el moment de l’elaboració del plec de contractació, determinen perfectament les diferents restriccions”. Amb tot, ha puntualitzat que en aquest cas, com en altres, no es detallen totes les actuacions que ha de fer l’empresa a l’eix viari concret, sinó “quina feina de manteniment genèric” ha de dur a terme. Tampoc ha volgut deixar clar que Territori encara no ha pres una decisió sobre si rescindiran el contracte amb l’empresa, però ha afegit que “s’haurà de determinar si és una responsabilitat compartida entre el treballador i l’empresa o no”. La consellera s’ha mostrat disposada a donar explicacions al Parlament sobre aquesta qüestió tal com han demanat grups de l’oposició. “Estic a disposició en el moment en què el Parlament pugui determinar una data compatible amb els grups parlamentaris per fer-la. Sempre he estat a disposició, no serà per falta de disposició de la consellera”, ha conclòs.