L’incendi al massís de les Gavarres, iniciat a la Bisbal d’Empordà, ha estat el més important de l’estiu a Catalunya de moment. Un foc que ha suposat un cap de setmana d’infern per als Bombers i les administracions. Aquest diumenge a la tarda, els Bombers han assenyalat que tot i que l’incendi estigui estabilitzat no s’espera poder controlar-lo fins aquest dilluns.
I, durant la tarda de diumenge, la Catalunya Nord ha agafat el testimoni del sud dels Pirineus, ja que s’hi ha desbordat un incendi que feia 24 hores que s’havia iniciat. Les flames han obligat a evacuar de moment més de 10.000 persones a la Catalunya Nord i a l’Occitània. El foc va començar a cremar dissabte a la població de Trevillac i s’ha estès. De fet, en declaracions recollides per 3Cat Info, el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha alertat que la situació que ha provocat l’incendi al territori és “molt complicada”. Una situació extremadament delicada que ja ha provocat que un bomber i un veí de la zona hagin hagut de ser evacuats en estat greu.
Segons el Departament dels Pirineus Orientals, la tramuntana ha fet que les flames s’intensifiquessin durant aquest diumenge i ha obligat a desplaçar més de 700 bombers fins a la zona, amb el suport de 200 vehicles i nou mitjans aeris. El foc també ha obligat a tallar diverses carreteres com l’RD66 -entre Vinçà i Ille-sur-Têt-, l’RD2, RD13 i RD17, mentre s’ha demanat la concentració als ajuntaments dels respectius municipis els habitants de masies aïllades de Montalba, Rodès, Bouleternère, Ille-sur-Têt, Casafabre, Sant Miquel de Llotes, Bula d’Amunt, Queixàs, Corbera i Corbera de les Cabanes. L’administració, segons diversos diaris de la zona, reclama extremar les precaucions als veïns, que també s’enfronten a talls del subministrament elèctric a les poblacions de Trevillac, Tarerac i Montalbà, uns talls del corrent que també han implicat problemes pel que fa al subministrament d’aigua potable.
‼️ #Incendie en cours 🚒 vers les secteurs de Rodès, Ille-sur-Têt et Bouleternère.— Département des Pyrénées-Orientales (@leDepartement66) July 5, 2026
👉 Les sapeurs-pompiers sont pleinement mobilisés sur place pour faire face aux récentes évolutions.
⛔️ Routes départementales fermées : RD66, RD2, RD13, RD17
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El Tour, danys col·laterals
La prova ciclista per excel·lència, el Tour de França, havia d’arribar a la Catalunya Nord aquest dilluns amb la tercera etapa, que sortida des de Granollers. L’arribada fins a l’estació dels Angles, però, ja s’ha vist compromesa per aquestes flames que cremen al massís forestal entre Trevillac i Tarerac. Per això, aquesta arribada es farà sense públic, segons ha comunicat el Departament dels Pirineus Orientals a través de les xarxes socials. De moment, està previst que l’arribada de l’etapa es mantingui, però sense públic ni caravana publicitària entre Ur i l’estació dels Angles.
Les autoritats argumenten que la decisió s’ha pres per garantir la seguretat dels espectadors i permetre a les forces d’emergència i de seguretat que estiguin “plenament concentrats” en la lluita contra les flames que devoren la Catalunya Nord. Des de la prefectura demanen responsabilitat als veïns de la zona i als aficionats al ciclisme i els assenyalen que s’ha d’evitar desplaçar-se als marges de la carretera o al final de la cursa ciclista i no entorpir la labor dels serveis policials i d’emergència. “Avui, la manera més bonica de donar suport al Tour de França és fer prova de solidaritat i civisme, per permetre a aquells i aquelles que protegeixen el nostre territori dur a terme la seva missió en les millors condicions”, destaquen en xarxes socials.
#TourDeFrance 📷 Information importante pour ce lundi 6 juillet 2026 : une étape maintenue, mais sans public ni caravane publicitaire— Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) July 5, 2026
En raison de l’incendie qui touche actuellement les Pyrénées-Orientales et afin de permettre la mobilisation maximale des moyens de secours, la… pic.twitter.com/h0G5i8HGqp
Les Gavarres, un infern a l’Empordà
Mentrestant, al sud dels Pirineus, durant la tarda d’aquest diumenge, el cos de Bombers ha destacat que tenen un 80% del perímetre treballat a l’incendi de les Gavarres i els esforços dels cossos d’emergència se centren ara a impedir que l’incendi revifi i a apagar represes, després que les flames hagin convertit aquest massís en un infern ple de flames que han calcinat unes 2.200 hectàrees.
Malgrat tot, el cap de l’operatiu, Eduard Martínez, ha descartat que es pugui controlar l’incendi abans d’aquest dilluns. Segons Martínez la majoria d’aquestes represes només són fumeroles que no arriben a fer flama, però alerta que s’han detectat casos en els quals han agafat certa intensitat. “Hem d’esmerçar molts esforços encara per poder-ho donar per controlat”, ha remarcat el cap de l’operatiu. Pel que fa al comportament del temps, Martínez ha assenyalat que la marinada s’ha comportat segons el previst i això està provocant alguna represa en el primer terç del flanc esquerre.
Des dels Agents Rurals, un dels altres actius implicats en les tasques d’extinció i control d’accés al massís de les Gavarres -tancat durant el cap de setmana- ha alertat que s’han detectat persones intentant accedir al massís. Joan Manel Baqués, cap de l’Àrea Bàsica del Baix Empordà i comandament del Pla Alfa 4 dels Agents Rurals, ha destacat que els Agents Rurals han detectat ciclistes de muntanya i de carretera que han intentat accedir-hi i alerten que “es pot circular per anar als habitatges, però no per fer activitats esportives”.