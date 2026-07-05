El incendio en el macizo de las Gavarres, iniciado en la Bisbal del Empordà, ha sido el más importante del verano en Cataluña hasta el momento. Un fuego que ha supuesto un fin de semana infernal para los Bomberos y las administraciones. Este domingo por la tarde, los Bomberos han señalado que aunque el incendio esté estabilizado, no se espera poder controlarlo hasta este lunes.

Y, durante la tarde del domingo, el norte de Cataluña ha tomado el relevo del sur de los Pirineos, ya que se ha desbordado un incendio que llevaba 24 horas desde su inicio. Las llamas han obligado a evacuar hasta el momento a más de 10.000 personas en el norte de Cataluña y en Occitania. El fuego comenzó a arder el sábado en la población de Trevillac y se ha extendido. De hecho, en declaraciones recogidas por 3Cat Info, el prefecto del Departamento de los Pirineos Orientales ha alertado que la situación que ha provocado el incendio en el territorio es «muy complicada». Una situación extremadamente delicada que ya ha provocado que un bombero y un vecino de la zona hayan tenido que ser evacuados en estado grave.

Según el Departamento de los Pirineos Orientales, la tramontana ha hecho que las llamas se intensificaran durante este domingo y ha obligado a desplazar a más de 700 bomberos hasta la zona, con el apoyo de 200 vehículos y nueve medios aéreos. El fuego también ha obligado a cortar varias carreteras como la RD66 -entre Vinçà e Ille-sur-Têt-, la RD2, RD13 y RD17, mientras se ha pedido la concentración en los ayuntamientos de los respectivos municipios a los habitantes de masías aisladas de Montalba, Rodès, Bouleternère, Ille-sur-Têt, Casafabre, Sant Miquel de Llotes, Bula d’Amunt, Queixàs, Corbera y Corbera de les Cabanes. La administración, según varios diarios de la zona, reclama extremar las precauciones a los vecinos, que también enfrentan cortes del suministro eléctrico en las poblaciones de Trevillac, Tarerac y Montalbà, unos cortes de corriente que también han implicado problemas en cuanto al suministro de agua potable.

‼️ #Incendie en cours 🚒 vers les secteurs de Rodès, Ille-sur-Têt et Bouleternère.

👉 Les sapeurs-pompiers sont pleinement mobilisés sur place pour faire face aux récentes évolutions.



⛔️ Routes départementales fermées : RD66, RD2, RD13, RD17

⤵️ pic.twitter.com/1iZyCZ9bZI — Département des Pyrénées-Orientales (@leDepartement66) July 5, 2026

El Tour, daños colaterales

La prueba ciclista por excelencia como es el Tour de France debía llegar al norte de Cataluña este lunes con la tercera etapa con salida desde Granollers. La llegada hasta la estación de Les Angles, sin embargo, ya se ha visto comprometida por estas llamas que arden desde el pasado sábado en el macizo forestal entre Trevillac y Tarerac. La llegada de la tercera etapa del Tour se hará sin público tal como ha informado el Departamento de los Pirineos Orientales a través de las redes sociales. La administración del norte de Cataluña ha destacado que la llegada de la etapa se mantendrá pero sin público ni caravana publicitaria entre Ur y la estación de Les Angles.

Las autoridades argumentan que la decisión se ha tomado para poder garantizar la seguridad y permitir a las fuerzas de emergencia y de seguridad que estén «plenamente concentradas» en la lucha contra las llamas que devoran el norte de Cataluña. A pesar de todo, desde la prefectura piden responsabilidad a los vecinos de la zona y a los aficionados al ciclismo y les señalan que se debe evitar desplazarse a los márgenes de la carretera o al final de la carrera ciclista y no entorpecer la labor de los servicios policiales y de emergencia. «Hoy, la manera más hermosa de apoyar al Tour de France es mostrar solidaridad y civismo, para permitir a aquellos y aquellas que protegen nuestro territorio llevar a cabo su misión en las mejores condiciones», destacan en redes sociales.

#TourDeFrance 📷 Information importante pour ce lundi 6 juillet 2026 : une étape maintenue, mais sans public ni caravane publicitaire



En raison de l’incendie qui touche actuellement les Pyrénées-Orientales et afin de permettre la mobilisation maximale des moyens de secours, la… pic.twitter.com/h0G5i8HGqp — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) July 5, 2026

Les Gavarres, un infierno en el Empordà

Durante la tarde el cuerpo de Bomberos ha destacado que tienen un 80% del perímetro trabajado en el incendio de las Gavarres y los esfuerzos de los cuerpos de emergencia en este momento se están centrando en impedir que el incendio reviva y en apagar rebrotes después de que las llamas hayan convertido este macizo en un infierno lleno de llamas que han calcinado unas 2.200 hectáreas.

A pesar de todo, el jefe del operativo, Eduard Martínez, ha descartado que hoy mismo se pueda controlar el incendio. Según Martínez, la mayoría de estos rebrotes son solo fumarolas que no llegan a hacer llama, pero alerta que se han detectado casos en los que han tomado cierta intensidad con alguna pequeña carrera. “Debemos dedicar muchos esfuerzos todavía para poder darlo por controlado”, ha remarcado el jefe del operativo. En cuanto al comportamiento del tiempo, Martínez ha señalado que la brisa marina se ha comportado según lo previsto y esto está provocando algún rebrote en el primer tercio del flanco izquierdo.

Llama y humo desde el núcleo de les Rabioses, en Cruïlles | Jordi Borràs (ACN)

Desde los Agentes Rurales, uno de los otros activos implicados en las tareas de extinción y control de acceso al macizo de las Gavarres -el cual fue cerrado durante el fin de semana- ha alertado que se han detectado personas intentando acceder al macizo. Joan Manel Baqués, jefe del Área Básica del Baix Empordà y comando del Plan Alfa 4 de los Agentes Rurales, ha destacado que los Agentes Rurales han detectado cómo ciclistas de montaña y de carretera han intentado acceder y alertan que “se puede circular para ir a las viviendas, pero no para realizar actividades deportivas”.