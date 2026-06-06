Delegats del Govern a l’exterior han mantingut almenys deu reunions de treball amb ambaixadors espanyols durant els tres primers mesos de l’any 2026. Així ho ha detallat el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, en una resposta per escrit al Parlament de Catalunya arran d’una pregunta formulada pel diputat Francesc de Dalmases, del grup parlamentari de Junts per Catalunya, que volia saber els motius de totes les trobades celebrades entre gener i març d’aquest any. Primer de tot, el conseller defensa que aquestes trobades s’emmarquen en “la pràctica habitual d’interlocució institucional i relació” entre administracions públiques amb presència a l’exterior.
Duch, a més, subratlla que aquesta desena de reunions estan alineades amb el pla de consolidació de les delegacions del Govern a l’exterior, que preveu promoure “les relacions institucionals amb les representacions de les diferents administracions públiques a l’exterior, àmbit en el qual s’integren les ambaixades i els consolats de l’Estat, d’acord amb les competències atribuïdes per l’Estatut en l’àmbit de l’acció exterior”. Fonts de Junts remarquen a El Món que des de l’inici de la legislatura estan preocupats perquè la diplomàcia catalana queda “plenament subjugada” a la cooperació amb l’espanyola, i subratllen que el primer que fan el conseller i els delegats quan arriben a un país és anar a veure l’ambaixador espanyol.
El llistat que ha fet públic el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior mostra un contacte estret amb les ambaixades espanyoles que abasta des d’Europa fins a l’Àfrica i Amèrica del Sud amb motius diversos, que van des de la presentació de nous delegats fins a la promoció econòmica i cultural. Les mateixes fonts del partit de Puigdemont lamenten els delegats ara facin aquests actes d’acatament amb els ambaixadors espanyols, quan en el passat la diplomàcia espanyola s’havia dedicat a espiar, seguir i boicotejar l’acció exterior de Catalunya.
Les deu reunions amb ambaixadors espanyols i els motius
- 16 de gener: La secretària general d’Unió Europea i Acció Exterior i el delegat a l’Àfrica Occidental es reuneixen amb l’ambaixadora al Senegal.
- 23 de gener: Contacte a Croàcia per tractar el pla d’activitats anual de la delegació.
- 28 de gener: Reunió a Ghana del delegat de l’Àfrica Occidental centrada en la projecció econòmica internacional.
- 9 de febrer: El secretari de Telecomunicacions i la delegada als Països Nòrdics i Bàltics comparteixen una reunió amb l’ambaixador a Estònia durant una visita de bones pràctiques digitals.
- 12 de febrer: Doble jornada de contactes. D’una banda, el delegat al Regne Unit i Irlanda es presenta a l’ambaixadora a Londres per tractar projectes com l’ensenyament del català a l’escola Cañada Blanch. De l’altra, el delegat al Con Sud es reuneix amb l’ambaixador a l’Argentina en el marc de la campanya “Embajadas para la Igualdad” d’ONU Dones.
- 18 de febrer: Trobada de presentació de la delegada del Nord d’Àfrica amb l’ambaixador a Tunísia.
- 25 de febrer: La delegada als Països Nòrdics i Bàltics aborda amb l’ambaixador a Suècia la participació de l’Aplec d’Adifolk al Kulturfestivalen d’Estocolm de l’agost vinent.
- 27 de febrer: Trobada a Sèrbia per coordinar activitats culturals, com el Cicle de Cinema Gaudí a Belgrad.
- 26 de març: El delegat al Sud-est d’Europa es reuneix amb l’ambaixador a Romania arran del canvi de seu de la delegació catalana.
“Les ambaixades d’Espanya són un soci particularment útil”
Duch fa una defensa de l’intens contacte exterior entre els delegats de la Generalitat amb ambaixades espanyoles perquè, segons diu, les tenen com a instrucció establir “tants contactes institucionals com calguin per avançar en el compliment de les tasques que els són encomanades”, i subratlla que les ambaixades d’Espanya són “un soci particularment útil i col·laborador”. Amb aquesta contundència clou el conseller Duch la resposta parlamentària, en què recorda que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya dona cobertura legal a l’acció exterior de la Generalitat per promoure relacions institucionals amb representacions de l’Estat, incloent-hi ambaixades i consolats.
Sense senyera a la reunió del delegat als Estats Units amb l’ambaixadora espanyola
En una altra pregunta, Dalmases va demanar al conseller Duch quins eren els motius de l’absència de la bandera de Catalunya en la reunió del delegat del Govern als Estats Units i el Canadà amb l’ambaixadora espanyola als EUA, just després de prendre possessió del càrrec. El titular d’Acció Exterior es limita a dir que es va produir en el marc d’una visita de treball a les dependències de l’ambaixada d’Espanya, en exercici de les funcions ordinàries d’interlocució institucional. “En aquest context, la reunió es va desenvolupar d’acord amb els protocols propis de la institució on va tenir lloc”, conclou. Fonts juntaires critiquen que ni tan sols van posar ni una bandera catalana petita i, en canvi, es penja la bandera espanyola en espais que no estan afectats per la llei de banderes, com ara la Casa dels Canonges o el despatx del president de la Generalitat. “No reclamen en cap moment que tinguem la mínima simbologia catalana”, lamenten.