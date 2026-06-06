Delegados del Gobierno en el exterior han mantenido al menos diez reuniones de trabajo con embajadores españoles durante los tres primeros meses del año 2026. Así lo ha detallado el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en una respuesta por escrito al Parlamento de Cataluña a raíz de una pregunta formulada por el diputado Francesc de Dalmases, del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, que quería saber los motivos de todos los encuentros celebrados entre enero y marzo de este año. Primero de todo, el consejero defiende que estos encuentros se enmarcan en «la práctica habitual de interlocución institucional y relación» entre administraciones públicas con presencia en el exterior.

Duch, además, subraya que esta decena de reuniones están alineadas con el plan de consolidación de las delegaciones del Gobierno en el exterior, que prevé promover «las relaciones institucionales con las representaciones de las diferentes administraciones públicas en el exterior, ámbito en el cual se integran las embajadas y los consulados del Estado, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Estatuto en el ámbito de la acción exterior». Fuentes de Junts remarcan a El Món que desde el inicio de la legislatura están preocupados porque la diplomacia catalana queda «plenamente subyugada» a la cooperación con la española, y subrayan que lo primero que hacen el consejero y los delegados cuando llegan a un país es ir a ver al embajador español.

La lista que ha hecho pública el consejero de Unión Europea y Acción Exterior muestra un contacto estrecho con las embajadas españolas que abarca desde Europa hasta África y América del Sur con motivos diversos, que van desde la presentación de nuevos delegados hasta la promoción económica y cultural. Las mismas fuentes del partido de Puigdemont lamentan que los delegados ahora realicen estos actos de acatamiento con los embajadores españoles, cuando en el pasado la diplomacia española se había dedicado a espiar, seguir y boicotear la acción exterior de Cataluña.

El consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en comparecencia en comisión del Parlamento / Parlamento

Las diez reuniones con embajadores españoles y los motivos

16 de enero: La secretaria general de Unión Europea y Acción Exterior y el delegado en África Occidental se reúnen con la embajadora en Senegal.

23 de enero: Contacto en Croacia para tratar el plan de actividades anual de la delegación.

28 de enero: Reunión en Ghana del delegado de África Occidental centrada en la proyección económica internacional.

9 de febrero: El secretario de Telecomunicaciones y la delegada en Países Nórdicos y Bálticos comparten una reunión con el embajador en Estonia durante una visita de buenas prácticas digitales.

12 de febrero: Doble jornada de contactos. Por un lado, el delegado en Reino Unido e Irlanda se presenta a la embajadora en Londres para tratar proyectos como la enseñanza del catalán en la escuela Cañada Blanch. Por otro, el delegado en el Cono Sur se reúne con el embajador en Argentina en el marco de la campaña «Embajadas para la Igualdad» de ONU Mujeres.

18 de febrero: Encuentro de presentación de la delegada del Norte de África con el embajador en Túnez.

25 de febrero: La delegada en Países Nórdicos y Bálticos aborda con el embajador en Suecia la participación del Aplec de Adifolk en el Kulturfestivalen de Estocolmo del próximo agosto.

27 de febrero: Encuentro en Serbia para coordinar actividades culturales, como el Ciclo de Cine Gaudí en Belgrado.

26 de marzo: El delegado en el Sudeste de Europa se reúne con el embajador en Rumanía a raíz del cambio de sede de la delegación catalana.

«Las embajadas de España son un socio particularmente útil»

Duch hace una defensa del intenso contacto exterior entre los delegados de la Generalitat con embajadas españolas porque, según dice, las tienen como instrucción establecer «tantos contactos institucionales como sean necesarios para avanzar en el cumplimiento de las tareas que les son encomendadas», y subraya que las embajadas de España son «un socio particularmente útil y colaborador». Con esta contundencia cierra el consejero Duch la respuesta parlamentaria, en la que recuerda que el Estatuto de Autonomía de Cataluña da cobertura legal a la acción exterior de la Generalitat para promover relaciones institucionales con representaciones del Estado, incluyendo embajadas y consulados.

El delegado del Gobierno en Estados Unidos y Canadá, David Andrés, con la embajadora de España, Ángeles Moreno / Gobierno

Sin senyera en la reunión del delegado en Estados Unidos con la embajadora española

En otra pregunta, Dalmases pidió al consejero Duch cuáles eran los motivos de la ausencia de la bandera de Cataluña en la reunión del delegado del Gobierno en Estados Unidos y Canadá con la embajadora española en EE.UU., justo después de tomar posesión del cargo. El titular de Acción Exterior se limita a decir que se produjo en el marco de una visita de trabajo a las dependencias de la embajada de España, en ejercicio de las funciones ordinarias de interlocución institucional. «En este contexto, la reunión se desarrolló de acuerdo con los protocolos propios de la institución donde tuvo lugar», concluye. Fuentes de Junts critican que ni siquiera pusieron una bandera catalana pequeña y, en cambio, se cuelga la bandera española en espacios que no están afectados por la ley de banderas, como la Casa dels Canonges o el despacho del presidente de la Generalitat. «No reclaman en ningún momento que tengamos la mínima simbología catalana», lamentan.