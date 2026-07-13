El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat fer una remodelació de Govern malgrat que el Parlament ha reprovat tres conselleres durant els gairebé dos anys de legislatura. Concretament, són la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, arran de la crisi de Rodalies; la consellera d’Interior i Seguretat Ciutadana, Núria Parlon, per la infiltració d’agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents; i la consellera d’Educació, Esther Niubó, que fins ara no ha estat capaç d’arribar a un acord amb els sindicats majoritaris en l’àmbit educatiu. En un esmorzar informatiu de RTVE i l’Agència EFE, Illa tret pit per la seva capacitat per aprovar els pressupostos i ha assegurat que no albira “canvis” dins del seu gabinet per afrontar la segona part de la legislatura.
L’afirmació d’Illa es produeix després que la portaveu d’Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, alertés el president de les “conseqüències” de no remodelar l’executiu amb tres conselleres reprovades. En una entrevista al programa Faristols de Ràdio 4, la dirigent republicana va assenyalar que l’oposició, i concretament el seu partit, li han fet esmenes allà on creu que l’executiu té mancances. “Ha de prendre les decisions que li toca prendre, i si no les pren té conseqüències”, va sentenciar, però evitant fer cap referència explícita a les tres conselleres reprovades per la cambra catalana.
Sobre aquesta segona part de la legislatura, el president de la Generalitat ha afirmat que els pressupostos del 2026 que ha aprovat el Parlament, amb el suport d’ERC i Comuns, poden servir el seu executiu per gestionar l’any 2027 i 2028, afirmant que li donen “recorregut” per a tota la legislatura. Tot i aquesta valoració, Salvador Illa no tanca la porta a poder confeccionar uns comptes per al pròxim any malgrat que comença un nou cicle electoral que s’iniciarà amb les eleccions municipals i amb la incògnita de saber si Pedro Sánchez decideix esgotar la legislatura i quan convoca els comicis. “Acabem d’aprovar uns pressupostos, i he demanat al Govern i al conjunt de l’administració que els desenvolupin, però no em tanco a res”.
“Catalunya no ha de demanar permís per liderar”
D’altra banda, el president de la Generalitat ha replicat les comunitats del PP i algunes del PSOE que rebutgen la proposta de finançament autonòmic per considerar-lo un pacte bilateral. “Ja n’hi ha prou de desconfiança envers Catalunya. Catalunya no ha de demanar permís a ningú per liderar, i no el demanarà”, ha sentenciat Illa davant l’imminent Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) previst per al pròxim 29 de juliol. En aquest context, ha criticat que el PP s’estigui mostrant en contra de la proposta de finançament autonòmic mentre ells no presenten cap altre model alternatiu i tampoc no van aprovar un nou sistema mentre tenien majoria absoluta. Amb tot, Illa ha reclamat que la proposta del Ministeri d’Hisenda s’analitzi amb “serenitat” i amb “números” al CPFF perquè, segons ell, “tothom guanya i ningú perd”. “Ja n’hi ha prou de criticar les propostes pel seu origen i no pel seu contingut. Els que fan això són mals espanyols”, ha sentenciat.
Aval “clar i contundent” del TJUE a l’amnistia
Finalment, Illa espera que el pronunciament de TJUE de la llei d’amnistia, que està previst per a aquest dijous, sigui “clar i contundent”, i que aquesta norma es pugui aplicar amb “diligència” i amb “respecte “al Congrés dels Diputats. El president de la Generalitat ha deixat clar que ell té “pocs dubtes” sobre la llei i, a més, ha recordat que l’amnistia ja acumula 20 sentències favorables del Tribunal Constitucional. “Demano al poder judicial que respecti el poder legislatiu”, ha afirmat en referència a les reticències del Suprem per aplicar la llei aprovada a la cambra baixa.