El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartado realizar una remodelación de Gobierno a pesar de que el Parlamento ha reprobado a tres consejeras durante los casi dos años de legislatura. Concretamente, son la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, a raíz de la crisis de Rodalies; la consejera de Interior y Seguridad Ciudadana, Núria Parlon, por la infiltración de agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes; y la consejera de Educación, Esther Niubó, que hasta ahora no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo. En un desayuno informativo de RTVE y la Agencia EFE, Illa sacó pecho por su capacidad para aprobar los presupuestos y ha asegurado que no vislumbra «cambios» dentro de su gabinete para afrontar la segunda parte de la legislatura.

La afirmación de Illa se produce después de que la portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento, Esther Capella, alertara al presidente de las «consecuencias» de no remodelar el ejecutivo con tres consejeras reprobadas. En una entrevista en el programa Faristols de Ràdio 4, la dirigente republicana señaló que la oposición, y concretamente su partido, le han hecho enmiendas donde creen que el ejecutivo tiene carencias. «Debe tomar las decisiones que le toca tomar, y si no las toma, tiene consecuencias», sentenció, pero evitando hacer referencia explícita a las tres consejeras reprobadas por la cámara catalana.

Sobre esta segunda parte de la legislatura, el presidente de la Generalitat ha afirmado que los presupuestos de 2026 que ha aprobado el Parlamento, con el apoyo de ERC y Comuns, pueden servir a su ejecutivo para gestionar el año 2027 y 2028, afirmando que le dan «recorrido» para toda la legislatura. A pesar de esta valoración, Salvador Illa no cierra la puerta a poder confeccionar unas cuentas para el próximo año a pesar de que comienza un nuevo ciclo electoral que se iniciará con las elecciones municipales y con la incógnita de saber si Pedro Sánchez decide agotar la legislatura y cuándo convoca los comicios. «Acabamos de aprobar unos presupuestos, y he pedido al Gobierno y al conjunto de la administración que los desarrollen, pero no me cierro a nada».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes en el desayuno de RTVE y la Agencia EFE en Madrid / ACN

«Cataluña no tiene que pedir permiso para liderar»

Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha replicado a las comunidades del PP y algunas del PSOE que rechazan la propuesta de financiación autonómica por considerarla un pacto bilateral. «Ya basta de desconfianza hacia Cataluña. Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo pedirá», sentenció Illa ante el inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para el próximo 29 de julio. En este contexto, criticó que el PP se esté mostrando en contra de la propuesta de financiación autonómica mientras ellos no presentan ningún otro modelo alternativo y tampoco aprobaron un nuevo sistema mientras tenían mayoría absoluta. Con todo, Illa ha reclamado que la propuesta del Ministerio de Hacienda se analice con “serenidad” y con “números” en el CPFF porque, según él, «todos ganan y nadie pierde». «Ya basta de criticar las propuestas por su origen y no por su contenido. Los que hacen esto son malos españoles», sentenció.

Aval «claro y contundente» del TJUE a la amnistía

Finalmente, Illa espera que el pronunciamiento del TJUE sobre la ley de amnistía, que está previsto para este jueves, sea «claro y contundente», y que esta norma se pueda aplicar con «diligencia» y con «respeto» al Congreso de los Diputados. El presidente de la Generalitat ha dejado claro que él tiene «pocas dudas» sobre la ley y, además, ha recordado que la amnistía ya acumula 20 sentencias favorables del Tribunal Constitucional. «Pido al poder judicial que respete el poder legislativo», afirmó en referencia a las reticencias del Supremo para aplicar la ley aprobada en la cámara baja.