El Govern espera que la sentència del TGUE evidenciï la vulneració de drets

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ha assegurat en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies que el Govern creu que la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre l’aixecament de la immunitat als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí serà “positiva”. L’executiu català espera que faci “evident” la “vulneració de drets”. En aquest sentit, Serret ha reivindicat la derogació del delicte de sedició que ERC va pactar amb el PSOE i Unidas Podemos i ha insistit que “tot suma per avançar no només en el reconeixement de la vulneració de drets”. Amb aquestes mesures, explica, es busca “limitar la capacitat de repressió” de l’Estat i “demostrar que hi ha conflicte polític i calen solucions polítiques i democràtiques”.

La Consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en unes declaracions durant el seu viatge institucional a Eslovènia / ACN

Rebutja entrar en “especulacions” sobre Puigdemont

La consellera desitja que “arribi el dia que tots els que estan a l’exili puguin tornar amb totes les garanties i llibertat” al país. En especial ha recordat la situació de l’exconseller i diputat Lluís Puig i de la secretària general de la formació republicana, Marta Rovira. Sobre el que ha rebutjat parlar ha estat sobre la tornada del president a l’exili, Carles Puigdemont. Ha assegurat que no vol entrar en “especulacions” i que li té “màxim respecte” a les decisions personals que prengui. “Tornar de l’exili és molt complex i no és fàcil de portar a nivell personal”, ha explicat. Serret es va exiliar a Bèlgica l’any 2017, però el 2021 en una maniobra sorpresa es va presentar davant el Tribunal Suprem, que l’ha condemnat a un any d’inhabilitació per desobediència.

“Tota la solidaritat i respecte a totes les estratègies judicials i sempre a disposició a ajudar per avançar en l’estratègia antirepressiva, en la lluita per aconseguir drets i llibertats per a un projecte legítim i a qui el defensa”, ha conclòs Serret. Considera que “cal seguir treballant plegats en l’amnistia” i en això s’enfocaran en els dos últims anys de legislatura.