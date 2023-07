El gobierno catalán espera una sentencia del TGUE ”positiva”

La consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha asegurado en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias que el gobierno cree que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre el levantamiento de la inmunidad a los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí será «positiva». El ejecutivo catalán espera que haga «evidente» la «vulneración de derechos». En este sentido, Serret ha reivindicado la derogación del delito de sedición que ERC pactó con el PSOE y Unidas Podemos y ha insistido que «todo suma para avanzar no solo en el reconocimiento de la vulneración de derechos». Con estas medidas, explica, se busca «limitar la capacidad de represión» del Estado y «demostrar que hay conflicto político y hacen falta soluciones políticas y democráticas».

La Consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, en unas declaraciones durante su viaje institucional en Eslovenia / ACN

Rechaza entrar en «especulaciones» sobre Puigdemont

La consejera desea que «llegue el día que todos los que están al exilio puedan volver con todas las garantías y libertad» en el país. En especial ha recordado la situación del ex consejero y diputado Lluís Puig y de la secretaria general de la formación republicana, Marta Rovira. Sobre el que ha rechazado hablar ha estado sobre la vuelta del presidente al exilio, Carles Puigdemont. Ha asegurado que no quiere entrar en «especulaciones» y que le tiene «máximo respeto» a las decisiones personales que tome. «Volver del exilio es muy complejo y no es fácil de llevar a nivel personal», ha explicado. Serret se exilió en Bélgica en 2017, pero el 2021 en una maniobra sorprendida se presentó ante el Tribunal Supremo, que lo ha condenado en un año de inhabilitación por desobediencia.

«Toda la solidaridad y respecto a todas las estrategias judiciales y siempre a disposición a ayudar para avanzar en la estrategia antirrepresiva, en la lucha para conseguir derechos y libertades para un proyecto legítimo y a quien lo defiende», ha concluido Serret. Considera que «hay que seguir trabajando plegados en la amnistía» y en esto se enfocarán en los dos últimos años de legislatura.