El Govern avança en la creació del cos d’alts funcionaris d’acció exterior

La Generalitat fa el primer pas per crear el nou cos d’alts funcionaris d’acció exterior i Unió Europea (UE), un òrgan que vol professionalitzar la tasca de l’executiu en matèria de política exterior i dotar el departament de més recursos per “obtenir-ne el màxim retorn”. Aquest dimarts, el Consell Executiu ha aprovat una memòria preliminar que obre la porta a la redacció de l’avantprojecte de llei i que ha de dotar al Govern de les eines necessàries per convocar els llocs de treball. La portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, defensa que aquest nou cos permetrà “enfortir l’acció exterior catalana”, una política que consideren “prioritària i estratègica”, com recull l’ACN.

En una roda de premsa posterior al Consell Executiu, Plaja ha afirmat que és “un pas més” en el desplegament de l’acció exterior que el Govern està duent a terme i que vol professionalitzar el personal que fa aquesta feina. “És necessari professionalitzar encara més l’acció exterior del Govern, dotant-la de més recursos i especialització per potenciar la capacitat de tots els departaments a l’hora d’internacionalitzar les seves polítiques públiques i aconseguir el màxim retorn”, ha apuntat la portaveu.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja | EP

Un cos que defensi els interessos de Catalunya

En el document que s’ha publicat, l’executiu català detalla que el nou cos de funcionaris especialitzats “haurà de garantir que la Generalitat disposi de personal preparat i amb coneixements específics per defensar els interessos del país amb els seus socis internacionals”. En aquesta línia, Plaja ha recordat que la creació d’aquest òrgan també buscar “reforçar la projecció i la influència de Catalunya i les seves polítiques al món, amb la voluntat de generar el màxim impacte positiu per als interessos del país”. Un altre benefici d’aquest ‘cos d’acció exterior i Unió Europea’ és la possibilitat de “fer un salt endavant” en les relacions del país “amb altres governs i organismes internacionals, seguint els principis d’utilitat, credibilitat i reputació”.

El Govern també ha explicat que als nous funcionaris se’ls exigirà que tinguin domini d’idiomes o el coneixement de les relacions internacionals.