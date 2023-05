Catalunya crearà un cos d’alts funcionaris per impulsar l’acció exterior

La Generalitat crearà un cos d’alts funcionaris per impulsar l’acció exterior del país, segons ha avançat aquest divendres Catalunya Ràdio. El Govern matisa que el nou cos d’acció exterior, que s’especialitzarà en relacions internacionals, no es pot equiparar a un cos diplomàtic convencional perquè és una competència exclusiva de l’estat espanyol. La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ha explicat que el seu departament crearà una escala específica de funcionaris per “fer un pas endavant” en la projecció internacional de Catalunya.

Els tràmits per posar en marxa el nou cos d’acció exterior començaran aquest mateix mes de maig amb una memòria preliminar que ha d’aprovar el Govern abans que el Departament d’Acció Exterior redacti el text de l’avantprojecte de llei que li ha de donar empara. L’objectiu és que la proposta legislativa arribi al Parlament a finals d’aquest any o a principis del 2024 per poder aprovar la llei aquesta legislatura. L’executiu defensa que cal “garantir que l’acció exterior catalana es planifica i s’executa de la manera més eficaç i eficient” i amb la “voluntat de generar el màxim impacte positiu per als interessos del país”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret / Govern

“Volem retenir i atraure talent a la Generalitat en tot el que té a veure amb l’acció exterior i les relacions internacionals”, ha anunciat Serret. Actualment Catalunya no disposa de cap cos o escala de funcionaris en la qual es demanin coneixements de relacions internacionals. El Govern aposta per professionalitzar l’acció exterior i crearà unes proves específiques per garantir que el personal que accedeix a les places està preparat per defensar els interessos del país al món. “Permetrà definir els requisits professionals que diferenciïn els professionals encarregats de l’acció exterior de la resta i dotar-los d’un caràcter especialitzat”, diuen fonts de l’executiu.

Com reaccionarà el govern espanyol al nou cos d’acció exterior?

El Govern assegura que el nou cos de funcionaris està emparat per l’actual Llei d’Acció Exterior, que data del 2014, i confia que la Moncloa no hi posarà pals a les rodes. De fet, per això s’ha afanyat a dir que en cap cas serà un cos diplomàtic –avançant-se a les possibles crítiques de l’oposició unionista i el govern espanyol– i confia que des de Madrid no posaran traves a una iniciativa que defineix com un pla per “millorar les condicions dels treballadors del departament d’acció exterior, però també dels que s’hi dediquen als diferents departaments de govern”.

Malgrat els tallafocs, el govern espanyol ha recorregut de manera sistemàtica tots els plans d’acció exterior de Catalunya en considerar que envaeixen competències exclusives de l’estat. La Moncloa també s’ha oposat a l’obertura de delegacions a l’exterior –el PP les va tancar quan es va imposar el 155 després del referèndum de l’1-O–. El 2020, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el Pla Estratègic d’Acció Exterior de la Generalitat.