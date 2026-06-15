Un dels conflictes oberts a la plaça de Sant Jaume com és la crisi educativa encara no s’ha resolt tot i que el Govern de la Generalitat de Catalunya assegura que manté la voluntat de “mà estesa” amb els sindicats. En una entrevista feta a Catalunya Ràdio i recollida per l’ACN el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha volgut aproparse amb els sindicats i els ha demanat “confiança”. “Ens hem de donar aquest període de reflexió per escoltar les diferents posicions. La voluntat del Govern és sincera, és encarrilar el conflicte”, ha assegurat el conseller de la Presidència.
Dalmau ha demanat que els sindicats tinguin un “punt de realisme” i tinguin en compte la situació economica i politica que el Govern fa anys que arrossega i ha volgut apel·lar a l’entesa entre l’executiu català i els sindicats. “S’ha de fer confiança a un govern que ha sabut posar 2.700 milions sobre la taula”, ha etzibat el conseller de la Presidència que, a més, ja volgut deixar clar que cal “”desinflamar el conflicte” i “canalitzar-lo” cap a una cosa productiva.
Dalmau justifica l’expulsió dels cantaires de la Sagrada Família
Un dels altres aspectes que va posar en tensió el Govern va ser l’expulsió dels cantaires de la Sagrada Família. Una expulsió que Dalmau ha justificat perque hi ha espais per fer la protesta “si algú vol fer crits a favor de la independència o en contra”. El conseller, però, ha questionat la legitinat de la protesta per intentar fer-se en actes institucionals. “Algun dia ens agradarà la protesta i un altre dia no ens agradarà tant. Et pots tribar que algú canti l’himen d’una altra cosa que no et pot fer tanta gràcia. És un espai que hem de protegir”, ha conclòs.