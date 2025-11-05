El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha defensat aquest dimecres que ha deixat “claríssim” que les empreses han de complir el deure de disponibilitat i, per tant, han d’atendre en català i ha atribuït la polèmica per unes declaracions seves sobre el català a les notícies “pescaclics” que fan “alguns mitjans de comunicació” perquè, segons ha dit en seu parlamentària, “agafen determinades declaracions i intenten generar unes polèmiques”. El conseller va manifestar recentment en una entrevista a El Món a RAC1 que “el que hem de fer és que les empreses garanteixin la disponibilitat lingüística. És a dir, que el seu personal ha de poder atendre en català. Ara bé, tenir un nivell per poder treballar en una empresa és un requisit que no existeix en cap país”. En seu parlamentària, però, també ha reconegut que potser no es va explicar prou bé i ha volgut puntualitzar les seves declaracions.
Vila ha afirmat durant la sessió de control al Govern que no té inconvenient a aclarir les seves declaracions, i ha dit que el que va intentar explicar és que a la resta del món les normatives lingüístiques “es focalitzen sobretot a les empreses”, més que en els particulars. “Això és el que vaig intentar explicar, potser de forma no prou afortunada”, ha afegit, encara que ha defensat que ell mai no ha dit que no hi ha d’haver regulació lingüística en l’àmbit laboral. Així, ha apuntat que aquesta regulació existeix a Catalunya: “Crec que és fàcil d’entendre que a mi això no se m’acudiria comentar-ho d’aquesta manera”, ha conclòs.
El conseller ho ha donat aquestes explicacions a una pregunta de la portaveu de Junts, Mònica Sales, que considera que va dir en una entrevista que “no hi ha en cap país l’obligació de saber la llengua pròpia per poder treballar”. “És una afirmació falsa”, li ha etzibat al conseller de Política Lingüística, a qui li ha recordat que al Quebec, per exemple, el francès és l’idioma oficial de treball segons la Llei 101, del 1977”. La portaveu de Junts li ha demanat “mesures concretes” per garantir els drets dels catalanoparlants a ser atesos en la seva llengua”, tal com estableix la llei. “Sap vostè que cursos i prou, no és suficient”, ha exposat, i ha deixat que el “pla de xoc” per revertir la situació de la llengua “no pot ser només formatiu”.
Vila anuncia 10.000 noves places de cursos de català
D’altra banda, Francesc Xavier Vila ha destacat que el darrer termini d’inscripcions al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) s’ha tancat amb “una xifra rècord de 41.000 alumnes matriculats en un sol trimestre” i ha assenyalat que l’oferta de cursos ha augmentat. Així, ha remarcat que això ha estat possible “gràcies al pla de xoc per a l’ensenyament” i la inversió de 6,8 milions d’euros feta al CPNL que, segons ha detallat, ha permès ampliar la plantilla i obrir nous cursos. Ho ha dit en resposta a una pregunta formulada pel PSC, que Vila ha aprofitat per anunciar la creació d’almenys 10.000 noves places de cursos de català per a adults de nivells A1 i A2 gràcies a la nova línia d’ajuts per a ajuntaments, consells comarcals i entitats que es va llançar el passat mes de juliol. Tot i això, i davant la demanda d’ensenyament del català, el conseller ha apel·lat a mobilitzar altres agents com associacions, sindicats o col·legis professionals.