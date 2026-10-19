La gira exprés del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per Catalunya no ha deixat cap novetat remarcable de cara a les eleccions generals del 29-N. El cap de setmana va avançar-se amb un acte compartit amb l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, elevat per Feijóo a la categoria de xèrif i coronat com el gran referent dels populars en la lluita contra l’ocupació. Un míting preelectoral animat, amb bromes incloses, que ha precedit l’acte d’aquest dilluns, molt més solemne. Feijóo ha escenificat el seu ‘contracte amb Espanya’, un compromís que fixa “l’esforç” com a gran valor d’escola i el bilingüisme com a dic de contenció de la immersió lingüística. “El castellà ha d’estar garantit a tot Espanya i les llengües cooficials, en els seus respectius territoris”, ha apuntat.
Els populars tornen a fixar l’equiparació entre català i castellà com una mesura contra “l’adoctrinament” a les aules, tota una declaració d’intencions davant l’auge de VOX a Catalunya. Les enquestes dibuixen un frec a frec entre totes dues formacions, amb el PP en el llindar dels 6-7 escons –els mateixos que fa tres anys– i Vox en el llindar dels 5-6, cosa que suposa un creixement d’uns quatre escons. Segons l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), la formació de Santiago Abascal duplica la seva força i li trepitja els talons al PP.
Respostes d’Illa i de la Intersindical
Les declaracions de Feijóo han trobat resposta en el president de la Generalitat, Salvador Illa, que sense esmentar-lo ha apuntat que la llengua catalana “no es toca”. “Sembla mentida que alguns vegin les llengües com armes de divisió i confrontació en lloc de ponts i elements de riquesa”, ha afegit en un acte. D’altra banda, la Intersindical ha emès un comunicat denunciant el que suposa “un atac sense precedents” a l’escola catalana. “No podem esperar gaire cosa més d’un senyor que l’any 2010 va aprovar un decret de plurilingüisme a Galícia que va prohibir fer les Matemàtiques en gallec tant a Primària com a Secundària”, apunta un dels portaveus, Marc Martorell, al respecte.
L’organització, una de les que manté la lluita a les escoles en contra dels últims pactes educatius d’altres sindicats amb el Govern d’Illa, qüestiona un bilingüisme “mal entès” que el que busca és “promoure la substitució lingüística i l’homogeneïtzació nacional per acontentar Vox”. Martorell remarca, en aquest sentit, que la garantia d’aprenentatge d’una llengua no pot mesurar-se en cap cas amb el nombre d’hores sinó amb l’assoliment de les competències. L’organització també avisa que el pla de Feijóo, en cas d’implementar-se, entraria en contradicció amb la Llei de l’Educació de Catalunya (LEC).
Tot plegat arriba en un moment en què el nivell de comprensió lectora i de català cau a les aules i amb els indicadors a la baixa. Els docents, apunten els sindicats, també constaten que el català és residual al patí i algunes formacions han fet una crida a repensar-ne el model per garantir que el nivell és l’adequat al final d’etapa. El sindicat Professors de Secundària, segon màxim representant de la comunitat educativa, que només té presència als instituts, s’ha sumat recentment a algunes peticions ja fetes anteriorment per la Intersindical i ha iniciat una recollida de firmes perquè el C1 no sigui automàtic en acabar la secundària.
Les declaracions de Feijóo en contra de la immersió tanquen tres dies de propostes a Catalunya. Més enllà de voler desdibuixar el català a les aules, el manual presentat pels populars també parla d’“ordenar” la immigració, vehiculant-la indirectament amb determinada delinqüència. “Espanya serà un país obert i solidari, però aquesta solidaritat ha de ser corresposta (…) Qui vingui a delinquir, haurà de marxar”, sostenen els populars”, apuntat el document, que demana “ordenar” els fluxos migratoris. Els populars també prometen la construcció d’un milió d’habitatges i una rebaixa d’impostos que acabi amb “l’infern fiscal” de les famílies. Durant l’acte, Feijóo ha tornat a reiterar el seu compromís amb les pensions, malgrat que algunes veus rellevants del partit n’hagi posat en dubte la seva viabilitat.