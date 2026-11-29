Victòria del Partit Socialista de Catalunya (PSC) a la demarcació de Tarragona a les eleccions del 29-N, que empata en escons amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Amb gairebé el 100% escrutat, els republicans guanyen un escó respecte del 2023 i igualen els socialistes, que mantenen els dos representants de les darreres generals. El Partit Popular (PP) també conserva el seu diputat, mentre que la gran novetat la protagonitza Vox, que irromp per primer cop a Tarragona amb un escó. Junts i el Frente Amplio, amb un diputat cadascun fa tres anys, queden fora del nou repartiment.
El PSC, amb 128.519 vots -un 29,5% del total- empata en nombre d’escons amb ERC, que es queda en segona posició lluny dels socialistes -amb 93.607 vots, un 21,45%. El PSC, que el 2023 ja van ser la força més votada de la demarcació amb 120.482 vots i un 32,9%, revalida còmodament la victòria, mentre que els republicans aconsegueixen ampliar els seus resultats en gairebé 6 punts, fet que els permet sumar un nou escó.
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Junts no revalida l’escó i Vox aterra a Tarragona
La principal novetat del repartiment a Tarragona és l’entrada de Vox –14,7% dels vots-, amb un diputat, després d’haver-se quedat a les portes de la representació el 2023, quan va obtenir 37.910 vots, un 10,4% del total. La irrupció del partit d’extrema dreta deixa fora Josep Maria Cruset, que no revalida l’escó de Junts amb uns resultats -9,14%- 2 punts per sota que el 2023, quan van obtenir 40.593 vots, un 11,1% del total. El mateix li passa al Frente Amplio –4,29%-, que tampoc aconsegueix revalidar l’escó obtingut fa tres anys sota la candidatura de Sumar-En Comú Podem. El PP, per la seva banda, creix lleugerament –15,6%– i conserva el diputat obtingut el 2023, quan va sumar 50.790 vots, un 13,9% del total.