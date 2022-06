Una exalcaldessa de Sant Cugat també dona suport a Josep M. Vallès

Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat entre els anys 2010 i 2018, ha manifestat el seu suport públic al candidat Josep Maria Vallès perquè esdevingui alcaldable de Junts per Sant Cugat a les eleccions municipals de la nostra ciutat el 2023. D’aquesta manera, Conesa se suma a Joan Aymerich qui també va dir públicament que donava suporta a la candidatura de Vallès. L’exalcaldessa ha recordat que l’any 2017, en el sopar del Club Rotary Sant Cugat per concedir la distinció Paul Harris a Josep Maria Vallès en reconeixement de la seva trajectòria local, el va animar públicament a fer un pas ferm cap a la política a favor de Sant Cugat.

Mercè Conesa, exalcaldessa de Sant Cugat / EP

Aquest diumenge la que va ser alcaldessa de Sant Cugat ha mostrat el seu suport a Vallès per tal de que sigui el candidat de Junts per les properes eleccions. Per Conesa, Josep Maria Vallès “ha demostrat la seva constant il·lusió i capacitat per teixir complicitats des de la proximitat en tots els àmbits de la ciutat, especialment en els sectors social, cultural i empresarial. És un polític de ciutat, molt transversal. Una persona estimada a Sant Cugat. Ningú posa en dubte la seva perseverança i capacitat de treball. Serà un molt bon alcalde”.

Una veterana de Sant Cugat

Mercè Conesa va guanyar l’any 2011 per majoria absoluta l’alcaldia de Sant Cugat. En aquell moment l’alcaldessa va començar el seu pla de millora de la ciutat. En aquest sentit, va executar projectes importats com la Biblioteca de Mira-sol i de Volpelleres, el CAP i l’escola del Turó de Can Mates, el mercat de Mira-sol Centre, la pista esportiva de les Planes, el Casino de la Floresta, l’ampliació del Casal Cultural de Mira-sol o el pavelló de la Guinardera. I no menys important, la feina realitzada, sempre amb consens amb l’oposició política, per no perdre l’espai industrial de l’antiga planta de Delphy.